Wie sieht Love, Death Robots aus, wenn einer neuen Generation von Filmemachern generative KI zur Verfügung steht?

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Meet Flick Filmmakers.

Die Flick Filmmaker Residency Summer 2026 Cohort gibt darauf eine mögliche Antwort.

Die aktuelle Kohorte bringt etablierte Storyteller aus der traditionellen Unterhaltungsbranche, darunter einen ehemaligen Disney-Drehbuchautor und einen Emmy-Preisträger, mit einigen der herausragendsten aufstrebenden Talente der KI-Filmproduktion zusammen. Gemeinsam schufen sie eine Sammlung origineller Kurzfilme der Genres Science-Fiction, Animation, Surrealismus, Drama und experimentelles Kino.

Die Flick Filmmaker Residency ist ein selektives, zweimonatiges Programm, das eine kleine Kohorte von Indie-Filmemachern bei der Erstellung von Originalfilmen mit Flick unterstützt. Die Bewerbung für das Programm ist kostenlos und umfasst vierzehntägige Sitzungen, kreative Betreuung, kostenlose Guthaben sowie frühzeitigen Zugang zu neuen Filmproduktionstools.

Jeder Teilnehmer verlässt das Programm mit einem festivalreifen Kurzfilm und wird Teil des wachsenden Flick Residency-Alumni-Netzwerks.

Das Programm hat sich auf der internationalen Festivalbühne bereits einen Namen gemacht. Filme aus der Spring 2026-Kohorte von Flick wurden in die offizielle Auswahl internationaler Filmfestivals aufgenommen und mit Preisen ausgezeichnet, was zeigt, dass Werke, die mit neuen KI-Tools geschaffen wurden, als eigenständige Kinofilme bestehen können und nicht lediglich als Demonstration der dahinterstehenden Technologie dienen.

Ansehen und bewerben

Die Filme der Summer 2026 Residency können Sie auf Flick TV unter flick.art/showroom ansehen.

Bewerbungen für das Fall 2026 Flick Filmmaker Residency-Programm sind ab sofort unter flick.art/residency möglich.

Der Filmemacher spielt weiterhin eine wichtige Rolle

Die rasante Entwicklung generativer Videos wirft für das Kino eine grundlegende Frage auf: Wenn immer leistungsfähigere Modelle wunderschöne Bilder erzeugen können, was ist dann noch wertvoll?

"Die Story ist wichtig. Der Schnitt ist wichtig. Die schauspielerische Leistung ist wichtig. Der Ton ist wichtig. Und vor allem ist die Entscheidungsfähigkeit des Filmemachers wichtig", so Zoey Zhang, Mitbegründerin von Flick.

Die Technologie mag zwar gemeinsam genutzt werden.

Die Filme jedoch nicht.

Flick ist der Ansicht, dass sich mit zunehmender Leistungsfähigkeit und Zugänglichkeit generativer Tools die entscheidende Frage beim Filmemachen mit KI zunehmend von Was kann die Technologie erzeugen? hin zu Was entscheidet sich der Filmemacher, damit zu tun? verlagern wird.

Die Summer 2026 Residency bietet einen ersten Einblick in diese Zukunft: keine Sammlung von KI-Demos, sondern authentische Geschichten, die von den dahinterstehenden Filmemachern erzählt werden.

Über Flick

Flick wurde von Zoey Zhang und Ray Wang gegründet und ist eine KI-native Filmproduktionsplattform für Kreative, die Wert auf Ästhetik, Kontrolle und kreative Freiheit legen. Die Plattform ermöglicht es Filmemachern, KI-generierte Filme mithilfe nichtlinearer Workflows, präziser filmischer Steuerungsmöglichkeiten und iterativer Kreativwerkzeuge zu realisieren. So verbindet Flick leistungsstarke generative Modelle mit den kreativen Anforderungen der Filmproduktion. Darüber hinaus betreibt Flick die Flick Filmmaker Residency, ein Programm zur Förderung der nächsten Generation von Filmemachern, die mit KI neue Formen des filmischen Geschichtenerzählens erkunden.

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