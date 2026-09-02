Owkin, das auf agentenbasierte KI spezialisierte Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Wirkstoffforschung und -entwicklung in der Biopharmabranche zu revolutionieren, gab heute den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Boehringer Ingelheim über K Pro, den KI-Wissenschaftler von Owkin, sowie multimodale Patientendaten bekannt. Ziel ist es, den Entdeckungsprozess für verschiedene Indikationen in den Bereichen Onkologie und Immunologie zu beschleunigen.

Diese Vereinbarung baut auf einem ersten Pilotprojekt auf, das Owkin 2025 gemeinsam mit Boehringer durchgeführt hat. Im Rahmen dieses Pilotprojekts lieferte Owkin mithilfe seines MOSAIC-Datensatzes detaillierte räumliche Einblicke in die Tumormikroumgebung eines Genziels.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Owkin multimodale Onkologiedaten an Boehringer lizenzieren und neue multimodale Daten im Bereich der Immunologie generieren. Owkin lizenziert, beschafft und generiert multimodale Patientendaten in Zusammenarbeit mit seinem globalen Patientendatennetzwerk.

Die Teams von Boehringer Ingelheim werden über K Pro auf diese Daten zugreifen und sie analysieren. K Pro bietet eine einheitliche Umgebung zur Datenauswertung und zur Durchführung reproduzierbarer Analysen. Die Schlussfolgerungsfähigkeiten von K Pro unterstützen von Menschen geleitete Analysen sowie automatisierte Kampagnen zur Hypothesenbildung, -prüfung und -priorisierung.

"Diese Vereinbarung zwischen Owkin und Boehringer Ingelheim zeigt, wie modernste KI das Potenzial hat, datengetriebene pharmazeutische Forschung zu ermöglichen", sagte Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin. "Wir glauben, dass das nächste Jahrzehnt der Arzneimittelentwicklung durch den Zugang zu tiefgreifenden multimodalen Patientendaten und zu KI-Wissenschaftlern wie K Pro geprägt sein wird, die in der Lage sind, diese Daten zu interpretieren."

Über Owkin

Owkin ist ein Unternehmen für agentenbasierte KI, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um Probleme in der Biologie zu lösen, die für menschliche Forscher allein zu schwierig sind.

Owkin entwickelt K Pro einen KI-Wissenschaftler, der mit pharmazeutischen Forschungsteams zusammenarbeitet, um Entdeckungen und strategische Entscheidungsfindung voranzutreiben. K Pro koordiniert autonom eine Reihe von KI-Fähigkeiten und -Tools, um komplexe biologische Zusammenhänge zu entschlüsseln und die Forschung zu beschleunigen, wobei Wissenschaftler jede Hypothese, jede Entscheidung und jede Entdeckung mitgestalten.

K Pro basiert auf Owkins einzigartigem multimodalen Patientendatennetzwerk, modernster KI für die Biologie und einem Jahrzehnt Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharmaindustrie.

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