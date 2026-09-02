Mit der größten Verbraucherkampagne in der Unternehmensgeschichte läutet Mary Kay eine neue Ära der Reichweitensteigerung und Wirkung ein

Mary Kay Inc., die ikonische Beauty- und Entrepreneurship-Marke, die von der mutigen Visionärin Mary Kay Ash gegründet wurde, stellte heute Beauty Is More Beautiful Shared vor ihre bislang größte globale Verbraucher-Kampagne und eine langfristige Markenstrategie, die darauf abzielt, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. Die Kampagne wird in 40 Märkten weltweit ausgerollt und stellt Mary Kay einer neuen Generation von Verbrauchern erneut vor, indem sie eine zeitlose Wahrheit feiert, die das Herzstück der Marke bildet:Beauty Is More Beautiful Shared und die Liebe zu Mary Kay über Generationen hinweg verbindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260901890499/de/

Mary Kay announces Beauty Is More Beautiful Shared, its largest-ever global consumer-facing campaign and a long-term brand strategy designed to drive its next era of growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

"'Beauty Is More Beautiful Shared' spiegelt wider, wer wir sind und wofür wir schon immer standen: Frauen, die Frauen unterstützen", so Ryan Rogers, Chief Executive Officer von Mary Kay Inc. "Mit dem Eintritt in unsere nächste Wachstumsphase möchten wir jede Mary Kay-Frau, von unseren unabhängigen Beauty Consultants bis hin zu unseren Kundinnen, feiern und stärken. Wir wollen unsere Reichweite und Wirkung ausbauen und unser Versprechen von Selbstvertrauen, Chancen und zwischenmenschlichen Beziehungen auf mutige, relevante und überzeugende neue Weise erfüllen."

Mit Beauty Is More Beautiful Shared greift Mary Kay den aktuellen Wandel im Beauty-Bereich direkt auf und knüpft an eine tiefe kulturelle Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verbundenheit an, die die Welt und Generationen von Frauen heute stärker denn je verspüren. Die Kampagne wirbt für Verbundenheit, Schwesternschaft und Gemeinschaft in einer zunehmend digitalen Welt und unterstreicht damit Mary Kays einzigartige Perspektive sowie ihre moderne Relevanz als Beauty-Marke, die nicht nur auf Produkten, sondern auch auf Beziehungen basiert.

"In einer Welt, in der Schönheit oft als Einzelleistung wahrgenommen wird, definieren wir Schönheit als gemeinsames Erlebnis neu und zelebrieren die Kraft des Teilens, der gegenseitigen Unterstützung und der gegenseitigen Bestärkung. Beauty Is More Beautiful Shared bringt die unvergängliche Kraft der Weiblichkeit und der gemeinsamen Verbundenheit in Mary Kays Verständnis von Schönheit ein", so Dr. Lucy Gildea , Chief Brand und Scientific Officer bei Mary Kay. "Mit dieser Master-Markenkampagne möchten wir mit Verbrauchern auf der ganzen Welt die emotionale Verbundenheit und den zeitlosen Anspruch teilen, die das Herzstück unserer Marke bilden, und dabei die transformative Kraft unserer ikonischen Produkte sowie den Unterschied würdigen, den unsere Marke im Leben von Frauen und in ihren Gemeinschaften macht. Diese Kampagne ist eine Einladung, aufs Neue zu entdecken, was Mary Kay schon immer so besonders gemacht hat, und die Schönheit dessen zu erleben, was möglich wird, wenn wir dies miteinander teilen."

Die globale Kampagne Beauty Is More Beautiful Shared wurde in Zusammenarbeit mit Grey von einem rein weiblichen Team entwickelt, das eine moderne kreative Vision mit der langjährigen Tradition von Mary Kay zusammenbrachte, um das nächste Kapitel der Marke zu schreiben.

"Beauty Is More Beautiful Shared präsentiert Mary Kay als die moderne, selbstbewusste Marke, die sie ist nicht nur in ihrer strategischen Vision, sondern auch in ihrer visuellen Umsetzung", so Agnes Fischer, U.S. Chief Executive Officer von Grey. "In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Regisseurin der nächsten Generation, Olivia De Camps, haben wir eine kreative Erzählung entwickelt, die eine starke Wahrheit über Mary Kay zum Ausdruck bringt. Die Kampagne spricht die Frauen von heute genau dort an, wo sie stehen, verleiht der legendären Marke Mary Kay neues Leben und macht sie unverkennbar relevant."

Beauty Is More Beautiful Shared wurde gezielt entwickelt, um den Erfolg der Mary Kay Independent Beauty Consultants zu fördern. Diese mutige Kampagne, die Gemeinschaft und Veränderung in den Vordergrund stellt, wird den Bekanntheitsgrad steigern und den Wunsch wecken, Mary Kay-Produkte zu erwerben sowie über den persönlichen digitalen Shop der Independent Beauty Consultants Kontakt zu ihnen aufzunehmen unter Mary Kay

WELTWEITE AKTIVIERUNGEN: Beauty Is More Beautiful Shared wird durch einen umfassenden Medienmix unterstützt, der speziell darauf abgestimmt ist, die nächste Generation von Beauty- und Community-Begeisterten dort anzusprechen, wo sie gerade sind, und so die Reichweite und Wirkung der Kampagne weiter zu verstärken.

Das Rollout der Kampagne umfasst eine wirkungsvolle Kombination aus Online-Werbung über digitale Plattformen, soziale Medien und Kooperationen mit Influencern sowie auffällige Außenwerbung und Veranstaltungen in der "realen Welt".

Eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen, Verbraucherveranstaltungen, die man auf keinen Fall verpassen sollte und die darauf ausgerichtet sind, die Generation Z im realen Leben zusammenzubringen, wird diesen Monat in New York starten und eine globale Gemeinschaft in 40 Märkten, von Brasilien, Mexiko und China bis hin zu Kasachstan, der Tschechischen Republik und weiteren Ländern, einbeziehen.

Weltweit an der Spitze der Charts:

Mary Kay belegte Platz 8 von 5.500 Marken in der Forbes-Rangliste 2026 Best Brands for Social Impact 1 und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz im Jahr 2025. Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15.

und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz im Jahr 2025. Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15. Mary Kay belegte Platz 2 auf der 2026 Best Customer Service-Liste von Forbes und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 2 . Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50.

. Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50. Mary Kay wurde in den Top 50 U.S. Companies 2026-Bericht von Happi aufgenommen und belegte dort den Platz 13, die Lieblingszahl von Mary Kay Ash3

Entdecken Sie die Kampagne Beauty Is More Beautiful Shared von Mary Kay:

Hier können Sie sich den Kampagnenfilm ansehen.

Hier finden Sie die Werbemotive der Kampagne.

Erfahren Sie mehr über die Regisseurin des Kampagnenfilms, Olivia De Camps

ÜBER MARY KAY

Mary Kay unterstützt seit über 60 Jahren Generationen von Frauen auf der ganzen Welt dabei, gemeinsam Ihre Schönheit zu entdecken, eine vielversprechende Zukunft aufzubauen und eine Gemeinschaft von Frauen zu finden, die sich gegenseitig wertschätzen. Das 1963 von Mary Kay Ash gegründete globale Beauty-Unternehmen verbindet Frauen in 40 Märkten durch innovative Hautpflege-, Farbkosmetik-, Duft- und Wellnessprodukte. Mary Kay lässt Ziele durch die Förderung von Initiativen zur Unterstützung von Frauen und Familien, durch Investitionen in wissenschaftliche Innovationen und durch das Engagement für eine nachhaltigere Zukunft Realität werden. Zu den wichtigsten Zielen von Mary Kay gehört es, das Leben von Frauen zu bereichern und Möglichkeiten zu schaffen, damit Frauen gemeinsam erfolgreich sein können. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

ÜBER GREY

Die Mission von Grey besteht darin, "Famously Effective"-Ideen zu entwickeln, die Menschen, Unternehmen und die Welt bewegen. Das Unternehmen nutzt die Kraft der Kreativität, um geschäftliche Herausforderungen zu meistern und das Wachstum einiger der einflussreichsten Marken und Unternehmen der Welt voranzutreiben, darunter Procter Gamble, Volvo, Haleon, Circle K und The Coca-Cola Company. Dieses Bekenntnis zur Effektivität hat Grey in jedem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, einen Grand Effie eingebracht. Grey wurde als Gewinner der 2025 Fast Company World Changing Ideas ausgezeichnet und gewann 26 Lions beim 2026 Cannes Lions International Festival of Creativity, was zur Auszeichnung von Ogilvy als Network of the Year beitrug. Newsweek kürte Grey zudem im Jahr 2024 zu einem der Top 100 Global Most Loved Workplaces und im Jahr 2025 zu einem der America's Greatest Workplaces for Women and Professional Services. Grey ist Teil von WPP, dem renommierten Wachstumspartner für die führenden Marken der Welt. Gestützt auf außergewöhnliche Talente und unsere agentische Marketingplattform WPP Open vereint WPP modernste Medienintelligenz und Datenlösungen, Kreativität, Produktion, Unternehmenslösungen sowie kompetente strategische Beratung.

____________________ 1 Alan Schwarz (17. März 2026). Forbes Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/ 2 Alan Schwarz (14. Oktober 2025). Forbes Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ 3 Happi's Top 50 Report. https://www.happi.com/top-companies-reports/top-50-us-companies/

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