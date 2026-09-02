Berlin (ots) -Der Einbaubackofen der nächsten Generation kombiniert Graphen-Turbo-Heißlufttechnologie, ein 350-°C-Pizzaprogramm und smarte Vernetzung vor dem geplanten globalen Marktstart 2027.Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Midea präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin den neuen Einbaubackofen der SpaceMaster-Serie und gibt damit einen Ausblick auf eine neue Generation von Küchengeräten, die Hochtemperaturgaren, flexible Kapazität und smarte Funktionen in die heimische Küche bringen soll. Der globale Marktstart des Produkts ist für 2027 geplant.Im Mittelpunkt der SpaceMaster-Serie steht Mideas Graphen-Turbo-Heißlufttechnologie. Sie nutzt die hohe Wärmeleitfähigkeit von Graphen und ermöglicht eine Wärmereaktion in nur 0,2 Sekunden. Dadurch unterstützt die Technologie eine präzise Temperatursteuerung, verkürzt die Vorheizzeit und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Garraum.Das System ermöglicht zudem ein spezielles 350-°C-Pizzaprogramm. In Kombination mit dem mitgelieferten Schamottstein ist die hohe Gartemperatur darauf ausgelegt, auch zu Hause einen knusprigen Boden und Ergebnisse wie aus dem Steinbackofen zu erzielen.Technische Highlights und Vorteile\u25cf Graphen-Turbo-Heißlufttechnologie: Wärmereaktion in nur 0,2 Sekunden für präzises und energieeffizientes Garen.\u25cf 350-°C-Pizzaprogramm: Kombiniert hohe Gartemperaturen mit einem speziellen Pizzastein für einen knusprigen Boden wie aus der Pizzeria.\u25cf 81 Liter Garraum: Bietet ausreichend Platz, um mehrere Gerichte gleichzeitig auf drei Ebenen mit unabhängiger Temperatursteuerung zuzubereiten.\u25cf Smartes und pflegeleichtes Design: Duales Selbstreinigungssystem, Energieeffizienzklasse A++ sowie Vernetzung mit der Midea SmartHome App, Google Home und Amazon Alexa.Der 81 Liter große Garraum ist für Haushalte konzipiert, die mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten möchten. Dank des Multi-Ebenen-Garens können unterschiedliche Speisen parallel und mit individueller Temperatursteuerung gegart werden. Das duale Selbstreinigungssystem erleichtert die Pflege, während die vernetzte Steuerung zusätzliche Flexibilität im Küchenalltag bietet."Kochen zu Hause bedeutet für viele Menschen heute mehr als nur die Zubereitung einer Mahlzeit - es geht auch um Qualität, Kreativität und Genuss", erklärt ein Sprecher von Midea. "Mit der SpaceMaster-Serie verbinden wir fortschrittliche Thermotechnik mit intuitiver Bedienung. Damit möchten wir Funktionen wie das Hochtemperaturbacken bei 350 °C im Küchenalltag leichter zugänglich machen."Über Midea & Midea MOAMidea ist ein globaler Technologiekonzern und belegt Platz 246 in den Fortune Global 500 (2025) sowie Platz 39 unter den weltweit wertvollsten Technologiemarken in den Brand Finance Top 100 2026. Seit zehn Jahren in Folge ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich Mikrowellengeräte (Euromonitor, 2016-2025). Die Sparte Microwave & Oven Appliance (MOA) erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar.Getreu der Philosophie "Simply ideal" betreibt Midea sieben globale F&E-Zentren, hält mehr als 5.500 erteilte Patente und ist mit seinen Produkten in mehr als 160 Ländern und Regionen vertreten.Pressekontakt:Chris Laujia3.liu@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/6344643