euroAtlantic Airways ("EAA"), ein Portfoliounternehmen von Njord Partners und ein führendes portugiesisches Unternehmen im Bereich Wet-Leasing und Charterflüge, gibt die Aufnahme eines neuen Airbus A330-300 in seine Flotte bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten im Langstreckenbereich mit Großraumflugzeugen und setzt seinen Wachstumskurs auf den ACMI- und Chartermärkten fort.

Der Airbus A330-300 wird von Jackson Square Aviation (JSA) geleast. Das erst 15 Jahre alte Flugzeug ist in drei Klassen unterteilt Business, Premium Economy und Economy und bietet Platz für insgesamt 290 Passagiere. In der Business Class sind vollständig flach verstellbare Sitze vorhanden, und in der gesamten Kabine sind persönliche Unterhaltungsbildschirme an den Sitzen installiert.

Das Flugzeug, das nach Abschluss des üblichen Genehmigungsverfahrens durch die Behörden unter der Kennung CS-TGI registriert wird, hat seinen Auslieferungsflug bereits absolviert: Es startete in Kuala Lumpur (KUL) und landete am 17. August 2026 in Beja, Portugal (BYJ). Dieser Flugzeugtyp ist für seine Effizienz und seinen Komfort bekannt und wird den laufenden Flugbetrieb der EAA unterstützen. Das neue Flugzeug spielt eine zentrale Rolle für die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens und unterstreicht das Engagement der EAA, den Passagieren einen erstklassigen Service zu bieten und den Langstreckenbetrieb auszubauen.

Die EAA rechnet in den kommenden Monaten mit neuen Zuwächsen, die sich aus der in ihrem Strategieplan festgelegten Ausrichtung ergeben. Derzeit fliegt die EAA für LOT Polish Airlines auf der täglichen Strecke von New York nach Warschau sowie für Azul auf den Strecken von Lissabon nach Campinas, von Porto nach Recife und Madrid. Die Fluggesellschaft erbringt zudem Dienstleistungen für staatliche Stellen und bedient weiterhin ihre regelmäßigen wöchentlichen Routen nach São Tomé und Bissau.

Pauls Calitis, CEO of euroAtlantic Airways, sagte: "Wir freuen uns, einen neuen Airbus A330-300 in der EAA-Flotte willkommen zu heißen. Dies spiegelt das anhaltende Wachstum unseres Airbus-Betriebs wider und unser Engagement, Fluggesellschaften und Kunden auf der ganzen Welt vielseitige und zuverlässige ACMI- und Charter-Lösungen anzubieten. Wir danken Jackson Square Aviation für die Zusammenarbeit bei der Aufnahme dieses Flugzeugs in unsere Flotte und freuen uns darauf, es vollständig in Betrieb zu nehmen."

Kevin McDonald, CEO of Jackson Square Aviation, fügte hinzu: "Wir freuen uns, den weiteren Flottenausbau von euroAtlantic Airways mit der Bereitstellung dieses A330 zu unterstützen. Dank seiner bewährten Wirtschaftlichkeit, betrieblichen Flexibilität und Zuverlässigkeit eignet sich das Flugzeug hervorragend für das weltweite ACMI- und Charter-Netzwerk des Betreibers. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter zu stärken."

Über euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways ist eine portugiesische Fluggesellschaft, die sich auf ACMI- und Charterlösungen spezialisiert hat und eine vielfältige Flugzeugflotte betreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Carnaxide und Basis am Flughafen Lissabon bietet weltweit Charterdienste, Wet-Lease-Verträge und Ad-hoc-Flüge an und hat in den 33 Jahren seines Bestehens 727 Flughäfen in 167 Ländern angeflogen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luftfahrtbranche hat sich EAA als weltweit führender Anbieter von ACMI- (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) und Charter-Lösungen etabliert. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen einen Ruf für maßgeschneiderte Dienstleistungen erworben, die den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden, wobei Sicherheit, Effizienz und Innovation stets im Vordergrund stehen. euroAtlantic Airways befindet sich mehrheitlich im Besitz von Njord Partners.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.euroatlantic.pt/en/quem-somos/

Über Jackson Square Aviation

Jackson Square Aviation ist ein weltweit tätiger Leasinggeber für Verkehrsflugzeuge, der sich darauf konzentriert, Fluggesellschaften zuverlässige, langfristige Flotten- und Finanzierungslösungen anzubieten. Das Kerngeschäft des Unternehmens bilden Operating-Leasing-Produkte, ergänzt durch gezielte Finanzierungslösungen, die den Flottenerneuerungsprozess und das Wachstum von Fluggesellschaften unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat JSA ein Portfolio moderner, treibstoffeffizienter Airbus- und Boeing-Flugzeuge aufgebaut. Heute umfasst die von JSA im Eigentum befindliche, zugesagte und verwaltete Flotte insgesamt 344 Flugzeuge, die 64 Fluggesellschaften in 34 Ländern bedienen.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://jsa.com/

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein europäischer Investmentmanager für Sondersituationen und Anbieter langfristiger, flexibler Kapitallösungen, vor allem für Familienunternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Njord Partners in 24 Unternehmen investiert und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

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