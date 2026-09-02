Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Gold Group Inc. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 02.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin · +++ Goldnachfrage: Der Mix verschiebt sich! +++ Indien ist der weltweit größte Goldschmuckmarkt. Die Anhebung der Goldimportabgabe von 6 auf 15 % im Mai 2026 sowie der schwächere ...

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