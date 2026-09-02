Der FME-Entwickler besetzt bis Ende Dezember, und damit weniger als ein Jahr nachdem das Unternehmen die Umsatzmarke von 100 Millionen US-Dollar überschritten hat, mehr als 60 Stellen im Vereinigten Königreich, in den USA und in Kanada

Safe Software, das mit FME die einzige "All-Data, Any-AI"-Unternehmensintegrationsplattform entwickelt hat, die räumliche Daten wirklich unterstützt, hat heute bekannt gegeben, bis Ende des Jahres 2026 mehr als 60 neue Mitarbeiter einstellen zu wollen. Mit diesen Neueinstellungen wird die Mitarbeiterzahl des Unternehmens die Marke von 400 überschreiten, was einem Anstieg von über 15 entspricht. Die neuen Stellen werden im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Kanada geschaffen.

Die Expansion folgt auf ein Jahr, in dem Safe die Marke von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz überschritten hat, ein Wachstum von nahezu 20 gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und sein Ziel von 250 Millionen US-Dollar bis 2028 vorzeitig erreicht hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum seine Mitarbeiterzahl um über 20 erhöht.

"Das unglaubliche Wachstum, das wir bei Safe seit über 30 Jahren erleben, war schon immer ein Beleg für die großartigen Menschen, die hinter unserer Arbeit stehen", so Don Murray, Mitbegründer und CEO von Safe Software. "Beinahe jedes Unternehmen, mit dem wir sprechen, versucht seine Daten für KI aufzubereiten. Die meisten erkennen dabei, dass nicht das Modell die Herausforderung darstellt, sondern die zugrunde liegenden Daten. Unsere Mitarbeiter waren schon immer entscheidend, um diesen Bedarf unserer Kunden zu decken und genau deshalb benötigen wir mehr Mitarbeiter an mehr Standorten."

Entsprechend des Umsatzwachstums und der Marktexpansion des Unternehmens entfallen zwei Drittel der geplanten Stellen auf umsatzrelevante Bereiche in allen drei Märkten, darunter Führungspositionen im Vertrieb, Umsatzmanagement, Enablement, Marketing und Kundensupport. Außerdem baut Safe seine Produkt-, Entwicklungs- und Betriebsteams aus und sucht Mitarbeiter in den Bereichen KI-Enablement, Testentwicklung, DevOps, Design, Personalwesen und Mitarbeitererfahrung.

"Unsere Belegschaft innerhalb von vier Monaten um 60 Mitarbeiter zu erweitern, funktioniert nur, wenn unsere bestehenden Mitarbeiter eine positive und bereichernde Erfahrung machen", so Vanessa Ribreau, Chief People Officer bei Safe Software. "Das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind. Die freiwillige Fluktuationsrate lag im vergangenen Jahr bei 1,6 Prozent, und unser dienstältester Mitarbeiter ist seit mehr als 28 Jahren bei uns. Das bedeutet, dass neue Mitarbeiter in Teams einsteigen, die umfangreiches Fachwissen mit einer starken Ausrichtung auf das, was wir tun und wohin wir gehen, verbinden."

Safe wurde zu einem der BC's Top Employers 2026 und zu einem der Canada's Top Small and Medium Employers 2026 gekürt. Das Unternehmen ist seit August 2024 als B Corporation zertifiziert und hat seit 2010 mehr als 400 Praktikanten beschäftigt, von denen ein Drittel anschließend eine Vollzeitstelle im Unternehmen antrat.

Die offenen Stellen finden Sie unter www.safe.com/careers.

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, ist der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Plattform. Safe wurde 1993 gegründet und konzentriert sich seitdem darauf, Daten zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen räumliche Daten, Big Data, Stream-Verarbeitung, Cloud-Migration, unstrukturierte Daten oder Business Intelligence betreffen: Safe Software unterstützt Sie dabei, mehr Zeit damit zu verbringen, die Vorteile Ihrer Informationen zu nutzen, und weniger Zeit damit, sich mit ihnen herumzuschlagen.

Weitere Informationen unter safe.com.

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