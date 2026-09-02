Aukera, die europaweite Plattform für Batteriespeicher und erneuerbare Energien, die von AtlasInvest, Reggeborgh und SFPIM (dem staatlichen Investitionsfonds Belgiens) unterstützt wird, gibt den Abschluss einer strukturierten Kreditfazilität in Höhe von €460 Millionen bekannt. Dabei fungierte EIG, ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, als Hauptinvestor.

Dank der gesicherten Finanzierung tritt Aukera in die nächste Wachstumsphase ein und bündelt Kapital, Fachwissen und Stärke bei der Umsetzung, um eine bedeutende europäische Energieinfrastrukturplattform aufzubauen, die Anlagen in großem Maßstab entwickelt, finanziert, errichtet und betreibt.

Die ursprüngliche Fazilität umfasste eine anfängliche Zusage in Höhe von €200 Millionen sowie eine Akkordeon-Klausel von bis zu €250 Millionen. Durch die geänderte Fazilität wird diese Akkordeon-Klausel in eine fest zugesagte Tranche der Serie 2 in Höhe von €260 Millionen umgewandelt, wodurch sich das insgesamt zugesagte Kapital auf €460 Millionen erhöht. Das zusätzliche Kapital wird für den weiteren Ausbau von Aukeras Portfolio an Projekten in den Bereichen erneuerbare Energieerzeugung, Batteriespeicher und Energieinfrastruktur in den fünf europäischen Märkten des Unternehmens (Belgien, Großbritannien, Deutschland, Rumänien und Italien) verwendet.

Seit der Sicherung der ursprünglichen Finanzierung hat Aukera immer wieder seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Energieinfrastrukturprojekte in großem Umfang in verschiedenen Märkten zu initiieren, zu finanzieren und umzusetzen. Das Unternehmen verfügt derzeit über Projekte mit einer Gesamtleistung von fast 1 GW, die sich in allen seinen Märkten im Bau oder im Betrieb befinden. Neben der Verwirklichung dieser Meilensteine treibt Aukera die Entwicklung von 14 GW an Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieinfrastruktur in ganz Europa voran.

Catalin Breaban und Pascal Emsens, Mitgründer von Aukera, kommentierten:

"Wir sind der Ansicht, dass Europa seine Batteriespeicherkapazität mindestens vervierfachen muss, um das EU-Ziel von 200 GW bis 2030 zu erreichen. Dazu sind nicht nur finanzielle Mittel erforderlich, sondern auch Teams und Plattformen, die komplexe Infrastrukturprojekte wiederholt, termingerecht, im Rahmen des Budgets und über mehrere Märkte hinweg umsetzen können.

Die Vereinbarung mit EIG verschafft Aukera die nötige finanzielle Stärke, um genau das zu tun. Mit derzeit fast 1 GW im Bau oder in Betrieb, einem Projektbestand von 14 GW und einem Team, das über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Finanzierung, Umsetzung, Ertragsoptimierung und anspruchsvolles Anlagenmanagement verfügt, gehen wir davon aus, dass sich Aukera zu einer der etabliertesten Plattformen für Batteriespeicher und erneuerbare Energien in Europa entwickeln wird. Wir sind gut aufgestellt, um den Ausbau der Infrastruktur fortzusetzen, die Europas sich wandelndes Energiesystem unterstützt."

Rob Johnson, President CIO, EIG Credit Management, sagte:

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Aukera durch diese deutlich aufgestockte Finanzierungsfazilität auszubauen. Aukera hat ein diversifiziertes Portfolio in mehreren europäischen Märkten aufgebaut und wird dabei von einem erfahrenen Team unterstützt, dessen Kompetenzen die Bereiche Projektentwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb umfassen. Diese Transaktion spiegelt das Vertrauen von EIG in das Team und die Strategie von Aukera wider sowie unseren Fokus auf die Bereitstellung flexibler Kapitallösungen für etablierte Energieinfrastrukturplattformen."

Die wichtigsten Berater bei dieser Transaktion waren Nomura Greentech (Finanzberater des Emittenten), A&O Shearman (Rechtsberater des Emittenten), White Case (Rechtsberater der Investoren), Watson Farley Williams (rechtliche Due Diligence), RINA Consulting (technische Due Diligence), Forvis Mazars (Modellierung, Finanzen und Steuern) sowie Aurora Energy Research (Markt-Due-Diligence).

Über Aukera Energy

Aukera ist eine europaweit tätige, auf Batteriespeichersysteme (BESS) ausgerichtete Plattform für erneuerbare Energien mit Hauptsitz in Brüssel. Das Unternehmen wurde 2021 von Pascal Emsens und Catalin Breaban gemeinsam gegründet und entwickelt, finanziert, errichtet und betreibt Infrastruktur für erneuerbare Energien und Batteriespeicher in Belgien, Großbritannien, Deutschland, Rumänien und Italien.

Aukera verfügt über Projekte mit einer Gesamtleistung von fast 1 GW, die sich derzeit im Bau oder im Betrieb befinden, sowie über eine Projektpipeline von mehr als 14 GW. Das Unternehmen wird von AtlasInvest, Reggeborgh und SFPIM, dem staatlichen Investmentfonds Belgiens, unterstützt und unterhält Niederlassungen in Brüssel, London, Edinburgh, Berlin, Rom und Bukarest.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.aukera.energy.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren und verwaltete zum 30. Juni 2026 ein Vermögen von $27,1 Milliarden. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur weltweit spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über $55 Milliarden in den Energiesektor investiert, und zwar in Form von über 425 Projekten oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter:www.eigpartners.com.

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