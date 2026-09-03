Die Record Asset Management GmbH ("RAM"), eine Tochtergesellschaft der in London börsennotierten Record plc ("Record" oder der "Konzern"), freut sich bekannt zu geben, dass sie nunmehr einen positiven Cashflow erzielt und damit den Übergang von der Investitionsphase zu einem Wachstumsunternehmen innerhalb des Konzerns vollzieht ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltiger Rentabilität.

RAM ist der europäische Vermögensverwaltungszweig von Record, einer in London notierten spezialisierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit Vermögenswerte in Höhe von 122 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, zu denen die Gruppe durch ihren Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen aufgebaut hat.

RAM wurde als Schwesterunternehmen des Kerngeschäfts von Record im Währungsbereich gegründet und erhielt im Jahr 2022 seine BaFin-Zulassung. RAM ist in den letzten zwei Jahren rasant gewachsen und hat sich zu einer diversifizierten Plattform für private Märkte entwickelt, die über spezialisierte Teams in den Bereichen Infrastruktur-Equities, Private Credit, Immobilien und Absolute Return verfügt. Darüber hinaus hat RAM Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und Hongkong errichtet und bietet damit eine Plattform, von der aus institutionelle und private Kunden in wichtigen europäischen und asiatischen Märkten betreut werden können.

Dr. Jan Hendrik Witte, CEO von Record, erklärte:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem, was RAM in nur wenigen Jahren erreicht hat. Das Unternehmen hat sich aus dem Stand heraus zu einer diversifizierten Plattform für private Märkte entwickelt und nun diesen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir sind davon überzeugt, dass RAM über erhebliches Potenzial verfügt und in den kommenden Jahren einen immer wichtigeren Beitrag zum Konzern leisten wird.

Das Wachstum von RAM ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Record, über die traditionellen Aktivitäten im Bereich der Währungssteuerung hinaus zu diversifizieren und eine breit aufgestellte Finanzgruppe mit vielfältigen Quellen für wiederkehrende, margenstarke Umsätze aufzubauen.

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