Jeremy Pearce und Beth White wurden zu Regional-COOs befördert; James Longo wurde zum CTO ernannt

MEX Exchange, die elektronische Handelsplattform für institutionelle Kunden der MultiBank Group, hat im Zuge der Stärkung ihrer operativen und technologischen Führungsposition drei Beförderungen in leitende Positionen bekannt gegeben, um die weitere Entwicklung und das internationale Wachstum ihres institutionellen Handelsgeschäfts zu fördern.

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Jeremy Pearce has been promoted to COO Middle East, Africa Asia, Beth White to COO Americas Europe, and James Longo to Chief Technology Officer (CTO).

Jeremy Pearce wurde zum COO Middle East, Africa Asia, Beth White zur COO Americas Europe und James Longo zum Chief Technology Officer (CTO) befördert. Mit diesen Ernennungen wird eine dedizierte operative Führung in den wichtigsten internationalen Märkten von MEX Exchange etabliert, unterstützt durch eine erfahrene technologische Führungsriege, während das Unternehmen den Ausbau seiner globalen Infrastruktur für den elektronischen Handel weiter vorantreibt.

Pearce kann auf 20 Jahre Erfahrung in der Leitung und Unterstützung von Handelsgeschäften bei globalen Finanzinstituten zurückblicken. Er war im Laufe seiner Karriere unter anderem als COO des Bereichs FX Sales Trading bei Nomura tätig und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Zinsswaps, Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen und Credit Default Swaps bei J.P. Morgan, Morgan Stanley und Barclays inne.

White bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Finanztechnologieunternehmen mit. Sie war zuvor als Geschäftsführerin und COO der Cürex Group sowie als Director und Head of Operations bei Hotspot tätig. In einer früheren beruflichen Position war sie als Head of Operations bei DLJ tätig.

Longo verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der elektronischen FX-Technologie. Er war zuvor als Managing Director und Head of Software Engineering bei der Cürex Group sowie als Senior Vice President bei Citi tätig, wo er Technical Lead für die erste Generation von CitiFX Velocity war. Zudem war er als Lead Developer bei LavaFX tätig.

Brian Andreyko, CEO von MEX Exchange, erklärte: "Erfahrene Führungskräfte in den Bereichen Betrieb und Technologie zu haben, ist für die Weiterentwicklung von MEX Exchange und unsere Fähigkeit, effektiv zu skalieren, von entscheidender Bedeutung. Jeremy, Beth und James bringen jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen institutionelle Märkte, elektronischer Handel und Finanztechnologie mit und stärken durch ihre erweiterten Aufgabenbereiche unsere Fähigkeit, in Schlüsselregionen tätig zu sein und gleichzeitig unsere technologische Infrastruktur weiter voranzutreiben."

Die Beförderungen tragen zur weiteren Stärkung des Führungsteams von MEX Exchange bei, während das Unternehmen seine institutionellen Kapazitäten ausbaut und seine Präsenz auf den globalen elektronischen Handelsmärkten ausweitet.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die im Jahr 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensgruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet ihren Kunden eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Unternehmensgruppe ermöglichen einen Hebel von bis zu 1000:1 für eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde für ihre herausragenden Handelsleistungen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften bereits mit über 80 Awards aus dem Finanzbereich ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group unter www.multibankgroup.com.

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