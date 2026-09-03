C.H. Guenther Son LLC ("C.H. Guenther" oder "CHG"), ein führender Lebensmittelhersteller, hat ein neues Kompetenzzentrum (das "Zentrum") am Standort seiner Flaggschiff-Bäckerei in Coventry eröffnet und somit eine dedizierte Innovation sowie eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Kunden geschaffen, die darauf ausgelegt ist, die Entwicklung von Premium-Backwaren in ganz Großbritannien und Europa zu beschleunigen. Die neue Anlage wurde konzipiert, um die Kunden von CHG, einschließlich führender globaler Quick-Service-Restaurants (QSR), Gastronomiebetriebe und Einzelhändler bei der Entwicklung, Erprobung und Verfeinerung neuer Backwaren zu unterstützen.

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Das eigens dafür errichtete, 172 Quadratmeter große Kompetenzzentrum vereint eine Bäckerei im industriellen Maßstab, eine Vorführküche für Kunden, Einrichtungen zur sensorischen Beurteilung, eine Innovationssuite sowie spezielle Räume für die Zusammenarbeit an einem spezialisierten Standort. Entwickelt, um die Produktentwicklung von der Planung bis zur Serienfertigung zu unterstützen und zu beschleunigen, bietet das Zentrum den Kunden aus ganz Großbritannien und Europa die einzigartige Möglichkeit, vor Ort direkt mit den kaufmännischen, kulinarischen, bäckereitechnischen und technischen Experten von CHG zusammenzuarbeiten, um individuelle Backkreationen zur Förderung einer zunehmend eigenständigen Partnerschaft zwischen Lieferant und Kunde zu erschaffen.

Die Eröffnung des Zentrums folgt auf Investitionen von CHG und seinen Partnern in Höhe von mehreren zehn Millionen Pfund in seine industriellen britischen Fertigungskapazitäten in den vergangenen Jahren, einschließlich der Eröffnung seiner 38 Millionen Pfund teuren Flaggschiff-Bäckerei in Coventry im Jahr 2023, die jetzt rund 72.000 Brötchen pro Stunde produziert und dabei wurde kontinuierlich in die drei britischen Standorte von CHG investiert und ein landesweites Fertigungsnetzwerk aufgebaut.

Als Ergebnis dieser nachhaltigen Investition hat CHG seine Fähigkeit verbessert, Innovationen schneller voranzutreiben, um eine größere Flexibilität und eine kollaborativere Produktentwicklung für seine Kunden zu ermöglichen, um der steigenden Nachfrage nach Premium-Backwaren gerecht zu werden, wie etwa das schnell wachsende Kartoffel-Burger-Buns-Format und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen. Und all dies um die Entwicklungszeiten zu verkürzen, die Entwicklung neuer Menüs voranzutreiben und die nächste Generation von Backwaren auf dem Markt zu etablieren.

Neben einer stärkeren Premiumisierung suchen die Kunden von CHG zunehmend nach Möglichkeiten, um ihr Angebot zu erweitern, mehr allergenfreie Optionen und handwerklich inspirierte Dekors, kleinere Portionsgrößen sowie proteinreiche Produkte einzubeziehen, um den sich wandelnden Verbraucherwünschen besser gerecht zu werden. Das Zentrum erlaubt neue Konzepte mit Fokus auf diese aufkommenden Nachfragetrends im Bereich von Innovation Suites, die in der Kundenküche vorgeführt, mittels Sensorikprüfung evaluiert und in der industrienahen Testbäckerei vor dem Übergang zur Serienfertigung validiert werden. Im Wesentlichen bedeutet die Lage des Zentrums in Coventry, dass es sich im Herzen einer der modernsten Produktionsanlagen von CHG befindet, um einen reibungslosen und schnellen Übergang von der ersten Pilot-Innovationsphase zur kommerziellen Produktion zu gewährleisten.

"Das neue Kompetenzzentrum von CHG bietet unseren Kunden Partnerschaft bei Innovation und Entwicklungsprüfung, um einen nahtlosen Übergang von der Idee bis zur kommerziellen Produktion sicherzustellen und dabei zu helfen, aufregende neue Menüideen schneller, konsequenter und in größerem Umfang auf den Markt zu bringen", so Paul Tripp, European Vice President and Managing Director for CHG. "Diese Investition ist Teil der langfristigen Strategie von CHG, um unsere wachsenden Beziehungen zu führenden Marken im Foodservice-Bereich durch Innovation, operative Exzellenz und kontinuierliche Investitionen in unsere Fertigung in Großbritannien und der EU zu stärken. Wir freuen uns sehr über das erste Feedback der Kunden, die davon ausgehen können, dass es sich bei dem Zentrum um einen branchenführenden und einzigartigen Komplettanbieter für gemeinsame Innovationen zwischen CHG und unseren Kunden. handelt"

Die Eröffnung des Zentrums stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der langfristigen Vision von CHG dar, um das Volumenwachstum anzukurbeln und seine Innovationspräsenz in der paneuropäischen Region auszubauen. Die Märkte in Großbritannien und Europa behalten aus strategischer Sicht weiterhin eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen und das neue Kompetenzzentrum und durch seine Rolle, die es für das zukünftige Wachstum in der Fertigungsindustrie spielen wird, werden weitere Möglichkeiten eröffnet, um gemeinsam mit bestehenden Kunden zu investieren und zu wachsen, neue Partnerschaften aufzubauen und die Vielfalt an Premium-Backwaren zu erweitern, die seine Experten auf den Markt bringen können.

Über C.H. Guenther Son

C.H. Guenther Son ist ein führender Lebensmittelhersteller, der seit mehr als 175 Jahren hochwertige Produkte mit backfrischem Aroma ("just baked from scratch") anbietet. 1851 in Texas gegründet, beschäftigt das globale Unternehmen mehr als 5.000 Personen an 32 Produktionsstandorten in den USA, Kanada und Westeuropa. CHG ist ein führender Anbieter von Backwaren und Gefrierkost mit Mehrwert für Gastronomiekunden und ausgewählte Konsumgütermärkte. Die beliebten Handelsmarken von CHG, wie Pioneer, White Wings, Sun-Bird, Mi Rancho and Cuisine Adventures gehören schon seit Generationen zu den Mahlzeiten am Familientisch. CHG befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital sowie dem Management und weiteren Co-Investoren. Besuchen Sie uns auf www.chg.com.

Über PPC

PPC ist eine familienorientierte Investmentfirma, die auf die Partnerschaft mit Familien-, Gründer- und managementgeführten Unternehmen im Bereich der Fertigwaren und im Dienstleistungssektor spezialisiert ist. Die differenzierte Investorenbasis des Unternehmens mit Familieninvestoren als Ankerinvestoren ermöglicht eine abgestimmte Entscheidungsfindung, flexible Transaktionsstrukturen und den Fokus auf dem Erreichen langfristiger Unternehmensziele. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

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ccourard@chg.com

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Für PPC:

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Großbritannien:

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