Orascom und Muriya treiben ihre Projekte in Hawana Salalah, Jebel Sifah und auf der Insel As Sodah mit einem Gesamtvolumen von über 90 Millionen US-Dollar voran und signalisieren damit ihr langfristiges Vertrauen in die Zukunft Omans im Einklang mit der Vision 2040.

Orascom Development und seine Plattform für das Sultanat, Muriya, treiben ihre Aktivitäten in ganz Oman voran. Obwohl in Teilen der Region eine gewisse Zurückhaltung herrscht, hat Muriya seine Aktivitäten in keiner Weise eingeschränkt und treibt den Bau sowie die Fertigstellung an allen drei Standorten voran: Hawana Salalah, Jebel Sifah und As Sodah Island.

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Moving Forward in Oman: Orascom, Samih Sawiris and Muriya Keep Building (Photo: AETOSWire)

Die gleiche Beständigkeit zieht sich durch alles, was Samih Sawiris und Orascom errichtet haben von El Gouna über Andermatt bis hin zur Insel Mamula: sie haben außergewöhnliche Orte identifiziert und diese langfristig erschlossen.

"Oman bietet alles, wonach wir als langfristig orientierter Bauträger suchen: Stabilität, natürliche Schönheit und eine klare Zukunftsvision. Unsere anhaltenden Investitionen an allen drei Standorten spiegeln diese Überzeugung wider wir bauen für Jahrzehnte, und Oman ist ein Land, mit dem wir unabhängig von den Umständen gemeinsam wachsen wollen." Naguib S. Sawiris, Chairman von Orascom Development

In Hawana Salalah ist die erste Bauphase von Amazi nahezu zu 80 fertiggestellt. Der Bau liegt damit im Zeitplan für die Übergabe in Q1 2027. Die Lubana-Inseln befinden sich in der Planung. In Jebel Sifah schreiten die neuen Bauphasen voran und Muriya plant innerhalb von drei bis fünf Jahren an beiden Standorten rund 1.000 zusätzliche Hotelzimmer. Insgesamt hat Muriya, das Joint Venture aus Orascom Development und OMRAN, mehr als 750 Millionen US-Dollar in Oman investiert.

Das ehrgeizigste Projekt ist As Sodah Island, ein Reiseziel auf einer Privatinsel vor der Küste von Dhofar. Es wurden bereits mehr als 25 Millionen US-Dollar in Infrastruktur und Baumaßnahmen investiert; weitere 65 Millionen US-Dollar oder mehr werden erwartet, sodass sich die Gesamtinvestition auf über 90 Millionen US-Dollar belaufen wird. Die Bauarbeiten schreiten voran und werden durch Eigenkapital sowie institutionelle Unterstützung finanziert, nicht durch den Verkauf von Objekten im Bau.

"Wir haben kein einziges Projekt in Oman auf Eis gelegt. Wir glauben langfristig an dieses Land und unsere fortgesetzten Investitionen in Salalah, Sifah und As Sodah spiegeln unser Vertrauen in dessen Zukunft wider. Die aktuellen Investitionen von Orascom in Oman sind gut für das Land." Ing. Ashraf Nessim, CEO, Muriya Tourism Development

Der Tourismus ist im Rahmen der Oman Vision 2040 ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Diversifizierung und Investitionen ziehen Besucher an, schaffen Arbeitsplätze und leiten Kapital in das Sultanat. Wenn ein Bauträger der Größenordnung von Orascom weiterhin Bauprojekte realisiert, nimmt der Markt dies zur Kenntnis.

Über Muriya

Muriya ist ein führender integrierter Tourismus-Immobilienentwickler in Oman und eine Partnerschaft zwischen Orascom Development und OMRAN. Zu seinen Reisezielen gehören Hawana Salalah, Jebel Sifah und die Insel As Sodah.

Quelle: AETOSWire

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