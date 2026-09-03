Warum eine frühere Tourette-Studie die Messlatte für NeuroThera in Hannover höher legt

Anzeige / Werbung

In der klinischen Forschung entscheidet nicht die stärkste frühe Prozentzahl, sondern die Frage, ob ein beobachtetes Signal unter kontrollierten Bedingungen bestehen bleibt. Genau deshalb ist der Start des deutschen Studienzentrums von NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J1XXX) an der Medizinischen Hochschule Hannover mehr als eine geografische Erweiterung der laufenden Phase-IIb-Studie. Das Forschungszentrum hat selbst bereits wichtige Daten zu cannabinoidbasierten Tourette-Therapien hervorgebracht - und dabei gezeigt, wie anspruchsvoll der Weg von ersten Hinweisen zu einem statistisch überzeugenden Studienergebnis sein kann.

Schwankende Tics erschweren die klinische Beweisführung

Das Tourette-Syndrom ist durch motorische und vokale Tics gekennzeichnet, deren Häufigkeit und Intensität erheblich schwanken können. Hinzu kommen bei vielen Betroffenen Begleiterkrankungen wie ADHS, Zwangsstörungen, Angst oder Depression. Für klinische Studien entsteht daraus ein methodisches Problem: Eine Verbesserung zwischen Studienbeginn und späterer Untersuchung muss nicht ausschließlich auf das verabreichte Medikament zurückzuführen sein.

Erwartungseffekte, natürliche Schwankungen und die sogenannte Regression zur Mitte können Ergebnisse kleiner, unkontrollierter Studien beeinflussen. Die Yale Global Tic Severity Scale, kurz YGTSS, schafft zwar einen anerkannten Maßstab für die Schwere der Tics. Um einen Behandlungseffekt belastbar vom natürlichen Krankheitsverlauf und einem Placeboeffekt zu trennen, sind jedoch randomisierte und kontrollierte Studien erforderlich.

CANNA-TICS zeigt, wie hoch die Hürde liegt

Wie schmal die Grenze zwischen einem interessanten Signal und einem formalen Studienerfolg verlaufen kann, zeigte die von Forschern der Medizinischen Hochschule Hannover geleitete CANNA-TICS-Studie. Insgesamt wurden 97 Erwachsene mit Tourette-Syndrom oder anderen chronischen Tic-Störungen im Verhältnis zwei zu eins auf Nabiximols oder Placebo verteilt. Nabiximols ist ein Cannabisextrakt mit THC und CBD und damit nicht mit NeuroTheras SCI-110 identisch.

Nach 13 Wochen erreichten 14 von 64 Patienten der Nabiximols-Gruppe eine Verringerung ihres YGTSS-Tic-Scores um mindestens 25 Prozent. Das entsprach einer Responderrate von 21,9 Prozent. In der Placebogruppe erreichten drei von 33 Teilnehmern beziehungsweise 9,1 Prozent diesen Schwellenwert.

Der Unterschied fiel damit sichtbar aus, reichte mit einem p-Wert von 0,07 aber nicht aus, um die formale Überlegenheit gegenüber Placebo nachzuweisen. Sekundäre Analysen zeigten Trends bei Tics, Depression und Lebensqualität. Die Studie widerlegte den cannabinoidbasierten Ansatz somit nicht. Sie demonstrierte vielmehr, dass ein plausibles klinisches Signal allein noch keinen Wirksamkeitsnachweis darstellt.

NeuroThera muss ein frühes Signal kontrolliert bestätigen

NeuroThera verfolgt mit SCI-110 einen anderen pharmakologischen Ansatz. Der Kandidat kombiniert Dronabinol, eine synthetische Form von THC, mit dem endocannabinoidähnlichen Palmitoylethanolamid, kurz PEA, in einer gemeinsamen oralen Darreichungsform. Nach Angaben des Unternehmens soll die Kombination Tics und Begleitsymptome reduzieren und zugleich auf ein günstigeres Nebenwirkungsprofil zielen. Ob dieses Konzept klinisch trägt, muss die laufende Entwicklung jedoch erst zeigen.

Die Grundlage bildet eine offene Phase-IIa-Studie am Yale Child Study Center. Darin erhielten 16 Erwachsene mit medikamentenresistentem Tourette-Syndrom SCI-110 über zwölf Wochen. Im Durchschnitt verringerte sich der mit der YGTSS gemessene Tic-Score um 21 Prozent. Aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl und des fehlenden Placeboarms ist dieses Ergebnis als frühes Signal einzuordnen, nicht als bestätigter Wirksamkeitsnachweis.

Die Phase-IIb-Studie soll nun genau diese Lücke schließen. Sie ist randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert und als Crossover-Studie angelegt. Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren erhalten nacheinander SCI-110 und Placebo in einer festgelegten Reihenfolge. Die Tic-Schwere wird unter anderem nach zwölf und 26 Wochen mit der YGTSS untersucht. Neben Hannover gehören das Yale Child Study Center und das Tel Aviv Sourasky Medical Center zu den vorgesehenen Studienzentren.

Hannover ist ein Prüfstein - noch kein Gütesiegel

Die Erfahrung der Medizinischen Hochschule Hannover mit Tourette und cannabinoidbasierten Wirkstoffen kann für die praktische Durchführung und wissenschaftliche Einordnung der Studie wertvoll sein. Sie verändert jedoch nicht den zentralen Maßstab: Entscheidend sind die kontrollierten Daten zu Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit.

Für NeuroThera beginnt damit die anspruchsvollere Phase der klinischen Entwicklung. Hält das in der offenen Studie beobachtete Signal dem Vergleich mit Placebo stand, könnte daraus eine Grundlage für die weitere Entwicklung entstehen. Gelingt diese Trennung nicht, müsste die therapeutische Hypothese neu bewertet werden. Gerade weil Hannover bereits die Chancen und Grenzen eines anderen cannabinoidbasierten Tourette-Ansatzes sichtbar gemacht hat, erhält die dortige Prüfung von SCI-110 besonderes wissenschaftliches Gewicht.

Quellen

https://www.thenewswire.com/press-releases/1LpMF0p9W-neurothera-labs-announces-initiation-of-phase-iib-clinical-trial-at-hannover-medical-school-in-germany-for-innovative-treatment-of-tourette-syndrome.html

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05126888

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340527/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36878177/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neurothera Labs Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neurothera Labs Inc" oder "Nebenwerte".

Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J1XXX

Neurothera Labs Inc

Disclaimer/Risikohinweis Neurothera Labs Inc

Interessenkonflikte: Mit Neurothera Labs Incexistiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neurothera Labs Inc Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neurothera Labs Inc können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neurothera Labs Inc einsehen: NeuroThera - Shed Some Light On The Brain



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neurothera Labs Inc vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum eine frühere Tourette-Studie die Messlatte für NeuroThera in Hannover höher legt appeared first on Small- and MicroCap Equity.