Westbrook wird Teilhaber der globalen Basketballplattform, die die nächste Ära für Sport und Unterhaltung prägt

Project B gab heute bekannt, dass der NBA-MVP Russell Westbrook als Chief Strategy Officer dem Gründungsteam des Unternehmens beigetreten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260902085535/de/

Russell Westbrook Announced as Co-Founder and Chief Strategy Officer of Project B

Als Ausnahmetalent seiner Generation und Visionär, dessen Einfluss weit über das Spielfeld hinausreicht, ist Westbrook ein unermüdlicher Unternehmensgründer, ein kultureller Vorreiter und ein engagierter Philanthrop. Als Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Project B wird er eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Basketballstrategie und der langfristigen Vision des Unternehmens übernehmen. Westbrook hält eine Beteiligung an Project B und ist dem Vorstand des Unternehmens beigetreten. Seine Rolle erstreckt sich auf strategische Partnerschaften und schafft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Unternehmen und Initiativen aus Westbrooks breitem Geschäftsportfolio, während das Unternehmen weltweit wächst.

"In jeder Phase meiner Karriere war es mir am wichtigsten, dafür zu sorgen, dass jeder mitreden konnte", sagte Westbrook. "Mit Projekt B stellen wir die gängigen Normen in Frage und bringen eine neue Vision an der Schnittstelle zwischen Spitzensport, Kultur und Unterhaltung ein. Wir gestalten das Erlebnis neu, wobei die Spieler nicht nur als zentrale Werttreiber, sondern auch als Anteilseigner und Entscheidungsträger fungieren."

Diese Ankündigung ist Westbrooks erster bedeutender geschäftlicher Schritt seit dem Ende seiner 18-jährigen NBA-Karriere. Seit mehr als einem Jahrzehnt baut Westbrook parallel zum Basketball ein globales Imperium auf. Über "Russell Westbrook Enterprises" hat er Unternehmen in den Bereichen Technologie, digitale Medien, Konsumgüter, Immobilien, Sport und kommunale Infrastruktur aufgebaut und in diese investiert. Er hat gemeinsam mit institutionellen Investoren Unternehmen gegründet, besessen und in diese investiert und seine Unternehmen genutzt, um wirtschaftliches Wachstum mit Investitionen und Chancen in Gemeinden zu verknüpfen, die historisch gesehen von beidem ausgeschlossen waren.

Der Start von Projekt B erfolgt zu einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des globalen Sports rasant wandeln. Franchise-Werte, Medienrechte, Sponsoring und internationale Zuschauerzahlen haben sich zu riesigen Geschäftsfeldern entwickelt, während Sportler zunehmend über die Vergütung hinaus nach Beteiligung und Eigentumsanteilen streben.

Der Start von Projekt B erfolgt zu einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des globalen Sports rasant wandeln. Franchise-Werte, Medienrechte, Sponsoring und internationale Zuschauerzahlen haben sich zu riesigen Geschäftsfeldern entwickelt, während Sportler zunehmend über die Vergütung hinaus nach Beteiligung und Eigentumsanteilen streben.

Projekt B baut eine weltweite Grand-Prix-Serie auf, die Spitzenbasketball und Live-Unterhaltung in die wichtigsten Basketballmärkte weltweit bringt. Projekt B hat sich auf dieses schnell wachsende Segment konzentriert und viele der besten Basketballspielerinnen der Welt unter Vertrag genommen, wobei spannende Nachwuchsspielerinnen mit internationalen Spitzentalenten und globalen Superstars zusammengebracht werden.

Die Turniere starten im Januar 2027 und finden in verschiedenen Austragungsorten in Asien, Europa und Amerika statt. Dabei wird jeder Austragungsort zu einem einwöchigen Festival aus Sport, Unterhaltung und Kultur, das einen beispiellosen Zugang zu den Spielerinnen sowie einzigartige Möglichkeiten zur Berichterstattung bietet, während diese die jeweiligen Städte erleben und Turniere auf höchstem Niveau bestreiten alles live auf YouTube übertragen.

"Russell ist einer der erfolgreichsten Spieler seiner Generation, und was ihn wirklich außergewöhnlich macht, ist der Einfluss, den er über den Sport hinaus ausgeübt hat", sagte Alana Beard, Mitbegründerin und Chief Basketball Officer von Project B. "Er ist der Überzeugung, dass Sportler bei der Gestaltung dieses Sports ein echtes Mitspracherecht haben sollten, und er ist hier, um dabei mitzuwirken. Ihn als Mitbegründer an unserer Seite zu haben, stärkt uns und erweitert unsere Vorstellung davon, was Basketball weltweit sein kann."

Westbrooks Auftrag wird zudem zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen "Project B" und seinem weiteren Umfeld führen, einschließlich Möglichkeiten in den Bereichen Medien, Konsumgüter und Gemeinschaftsprogramme. Weitere Partnerschaften werden gesondert bekannt gegeben.

Über Project B

Project B entwickelt eine Sport- und Unterhaltungsplattform, die speziell für die nächste Generation von Spielern und Fans konzipiert ist. Project B befindet sich im Besitz von Sportlern und bringt die weltbesten Frauen und Männer zusammen, um an legendären Austragungsorten in Asien, Europa und Amerika gegeneinander anzutreten. Project B wurde für eine Welt konzipiert, in der Streaming im Vordergrund steht und soziale Medien eine zentrale Rolle spielen, und wird weltweit auf YouTube übertragen. Dabei verbindet Project B Spitzensport, Kultur und erstklassige Erlebnisse.

Über Russell Westbrook

Russell Westbrook ist NBA-MVP, neunmaliger NBA-All-Star, Unternehmer, Investor und Philanthrop. Zu seinen unternehmerischen, philanthropischen und bildungsbezogenen Initiativen zählen Russell Westbrook Enterprises, RW Digital, Honor the Gift, die Russell Westbrook "Why Not?" Foundation sowie die Westbrook Academy, die in Zusammenarbeit mit dem LA Promise Fund ins Leben gerufen wurde. Westbrook widmet sich seit mehr als einem Jahrzehnt dem Aufbau von Unternehmen, der Investition von Kapital sowie der Schaffung von Bildungs- und Wirtschaftschancen in Gemeinden, die in der Vergangenheit von beidem ausgeschlossen waren.

Über Russell Westbrook Enterprises

Russell Westbrook Enterprises (RWE) wurde von Russell Westbrook gegründet und ist ein breit aufgestelltes Betriebs- und Investmentunternehmen, dessen Tätigkeitsbereiche Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Medien, Mode, Mobilität, Immobilien, Bildung, Sport und kommunale Infrastruktur umfassen. RWE setzt Kapital ein, gründet und hält Unternehmen, tätigt strategische Investitionen und geht kommerzielle Partnerschaften in diesen Sektoren ein. Das Unternehmen bündelt Westbrooks Kapital, seine Geschäftsbeziehungen und seine globale Reichweite, um Unternehmen und Vermögenswerte langfristig aufzubauen, zu erwerben und zu entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

Johanna Hoopes

johanna@projectb.co

projectb.global