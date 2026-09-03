Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Die Künstliche Intelligenz scheitert nicht an komplexen Algorithmen, sondern an fehlenden hochleistungsfähigen Chips, ausreichend Strom und effizienten Server-Racks. Während die Nachfrage explodiert, kämpfen Hersteller teilweise mit langen Lieferzeiten, außerdem werden flüssigkeitsgekühlte Rack-Systeme und GPUs ebenso knapp. Big-Tech-Konzerne investieren Billionen, doch die physische Energieinfrastruktur hinkt hinterher. Genau hier entstehen außergewöhnliche Gewinnchancen für Anleger, die die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben. Wir sehen uns mit AMD, NU E Power und Super Micro Computer drei Unternehmen an, die diese Nadelöhre nutzen wollen.
Enthaltene Werte: US0079031078,CA6699882065,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de