Hamburg (ots) -Mehr als 50 Radiosender quer durch Deutschland und bis nach Mallorca übertragen in diesem Jahr die Gala zum Deutschen Radiopreis. Zum ersten Mal in der Geschichte der Auszeichnung bieten öffentlich-rechtliche und private Sender zusammen eine eigens produzierte Hörfunksendung zur Verleihung am 10. September 2026 an."Der Deutsche Radiopreis 2026 - Die große deutschlandweite Radioshow" feiert nicht nur die aktuellen Preisträger und Musik-Acts auf der Bühne. Die Liebe zum Radio - mit all seinen Besonderheiten und Stärken - ist der rote Faden des Abends.Auf über 30 Sendern werden die stärksten Momente der Verleihung im Musical Theater an der Elbe zu hören sein. Dazu gibt es Interviews mit prominenten Radio-Fans und Eindrücke von der Aftershow-Party. Moderiert wird "Der deutsche Radiopreis 2026 - die große deutschlandweite Radioshow" von Karolin Fanknowski (RADIO PSR) und Jens Hardeland (NDR 2).Die Gala mit Auftritten von Peter Maffay und Johannes Oerding, Tiffany Aris, Rea Garvey, Zah1de, Fast Boy und Benét Monteiro aus "MJ - Das Michael Jackson Musical" wird außerdem, wie gewohnt, in ganzer Länge live von mehr als 20 weiteren Radiosendern übertragen. Thorsten Schorn kommentiert die Show aus einem Radiostudio vor Ort. Zudem wird der Deutsche Radiopreis als Video-Stream angeboten und zeitversetzt in mehreren Fernsehprogrammen ausgestrahlt."Der Deutsche Radiopreis 2026 - Die große deutschlandweite Radioshow" läuft auf 34 Programmen:Antenne Niedersachsen, Antenne Sylt, baden.fm, BB RADIO, Berliner Rundfunk 91.4, Bremen Vier, Das Inselradio Mallorca, die neue welle, ENERGY Bremen, ENERGY Sachsen, Hitradio antenne 1, HIT RADIO FFH, HITRADIO OHR, hr3, 105'5 Spreeradio, 104.6 RTL, MDR JUMP, Mira.FM, NDR 2, 89.0 RTL, Radio Andernach, Radio Brocken, RADIO 21, radio ffn, Radio Potsdam, RADIO PSR, Radio Sunray-FM, rbb 88.8, Rockland Radio, RPR1., RTL Radio, SR 1, SWR3 und WDR 2.21 Programme übertragen die Verleihung des Deutschen Radiopreises live:ANTENNE BAYERN, Antenne Saar, Antenne Schlager, LandesWelle Thüringen, Mira.FM, NDR Info Spezial, 89.0 RTL, 089Kult, Radio Brocken, Radio-DD63, RADIO fresh80s, Radio Gong 96.3, Radio Mainwelle Bayreuth, radio SAW, Radio Sunray-FM, R.SA, R.SH, TMR-Radio.de, TOGGO Radio, Schwarzwaldradio und WDR 5.Als Livestream wird die Gala auf RTL+ und auf www.deutscher-radiopreis.de am 10. September ab 20.05 Uhr ausgestrahlt.Im Fernsehen läuft die Verleihung in voller Länge in der Veranstaltungsnacht vom 10. auf den 11. September im NDR (ab 22.05 Uhr), HR (ab 22.05 Uhr), MDR (ab 22.40 Uhr), WDR (ab 23.45 Uhr) und BR (00.15 Uhr), SWR (ab 01.40 Uhr).Am 11. September zeigen NDR und WDR ab 00.00 Uhr sowie der rbb ab 02.05 Uhr die Höhepunkte des diesjährigen Deutschen Radiopreises.Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher*innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell (https://www.instagram.com/deutscherradiopreis_offiziell/) gibt es Einblicke rund um die Veranstaltung, ab 18.30 Uhr auch live vom Roten Teppich mit Moderator Martin Tietjen. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78753/6344673