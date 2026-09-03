BERGHEIM/TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Erneuerbaren Energien (BEE) hat nach Angriffen auf das Stromnetz in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ein "Backup-System für Notfälle" im Stromnetz gefordert. Bioenergie und Wasserkraft seien beispielsweise schwarzstartfähig, sagte BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das heißt, sie könnten etwa nach einem Stromausfall ohne externe Stromversorgung schnell wieder hochgefahren werden. "Auch Batteriespeicher können im Ernstfall kurzfristig einspringen und günstigen Strom bereitstellen."

Zugleich räumte Heinen-Esser ein, dass es "keinen vollständigen Schutz vor derartigen Angriffen" gebe. "Aber wir können in der aktuellen Phase der Energiewende bewusster darauf achten, die Risiken zu minimieren und unsere Energieversorgung so aufstellen, dass mögliche Angriffe früher entdeckt werden und geringere Auswirkungen haben." Viele kleinere, dezentrale Erzeuger könnten hierfür ein wichtiger Baustein sein.

Zwei Angriffe auf die Stromversorgung in kürzester Zeit

Innerhalb kürzester Zeit hatte es in dieser Woche sowohl einen Angriff auf die Stromversorgung des Umspannwerks Turnow-Preilack in Südbrandenburg, als auch eine Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln gegeben. In der Nähe beider Orte wurden nach Angaben der Behörden Abschussvorrichtungen und Pyrotechnik gefunden, die womöglich bereits vor längerer Zeit dort installiert worden waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Vorfälle auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen sind.

Auch die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, fordert nach den Angriffen Maßnahmen. Detaillierte Informationen und Pläne zu kritischen Infrastrukturen dürften potenziellen Angreifern nicht frei zugänglich sein, sagte sie der Zeitung. Datenschutzbestimmungen müssten so angepasst werden, "dass auch angrenzende öffentliche Bereiche rechtssicher per Kamera überwacht werden können"./gge/DP/zb