SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON AKKIM AB - BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

Sika hat die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Die Übernahme stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und eröffnet durch die Ausweitung des Vertriebs, eine grössere geografische Reichweite sowie die erweiterten Produktionskapazitäten bedeutende Wachstumschancen.

Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das 2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Der breit diversifizierte Kundenstamm wird über ein weitreichendes und gut etabliertes Vertriebsnetz bedient, das insbesondere auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien, dem Mittleren Osten und Nordafrika ausgerichtet ist. Mit seinem umfangreichen Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team entwickelt wurden. Darüber hinaus ermöglicht die erweiterte Produktionskapazität die Etablierung einer hocheffizienten Fertigungs- und Exportdrehscheibe für Kleb- und Dichtstoffe, um das langfristige Wachstum in diesem Geschäftsfeld zu unterstützen.

Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Akkim stellt einen wichtigen Meilenstein für die weitere Stärkung unserer Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie dar. Durch die Zusammenführung unserer talentierten Teams und komplementären Produktportfolios schaffen wir einen höheren Kundennutzen und erschliessen neue Wachstumschancen. Wir heissen das Akkim Team herzlich in der Sika Familie willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam weiterzuentwickeln.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

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