Die Palantir-Aktie gerät nach dem jüngsten Anstieg wieder unter Druck und verlor gestern -5,81%. Während die technischen Indikatoren auf Tagesbasis inzwischen bärische Signale liefern, bleibt die übergeordnete Chartstruktur weiterhin konstruktiv. Damit stellt sich die Frage, ob der aktuelle Rücksetzer lediglich eine kurzfristige Korrektur darstellt oder sich daraus mehr entwickelt. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Die Palantir-Aktie überwand am 4. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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