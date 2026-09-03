Die Palo-Alto-Networks-Aktie gerät nach dem jüngsten Rekordhoch deutlich unter Druck. Nachdem der Kurs am 13. August bei knapp 399 US$ ein neues Allzeithoch markierte, folgte zuletzt eine kräftige Gegenbewegung. Allein gestern verlor die Aktie -9,28%. Damit stellt sich die Frage, ob nun eine größere Korrektur bevorsteht. Chartanalyse zur Palo Alto-Aktie Die Palo Alto-Aktie fiel gestern unter die diagonale Trendlinie. Zwischenzeitlich verlor der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de