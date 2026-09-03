Was geht hier ab?: Bitcoin-Alarm: Diese 4 Signale entscheiden über Bullenmarkt oder Falle!

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Bitcoin hat sich stark erholt - ist das der Start eines neuen Bullenmarkts oder nur die nächste Falle? Vier Chart-Signale liefern jetzt die entscheidende Einordnung.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Bitcoin steht wieder im Rampenlicht. Doch genau jetzt droht vielen Anlegern der entscheidende Fehler: Ist die aktuelle Erholung der Start des nächsten Bullenmarkts - oder nur eine gefährliche Bärenmarktrally?

Ein starker Kursanstieg allein reicht nicht. Entscheidend ist, ob Bitcoin die wichtigen Marken wirklich zurückerobert, verteidigt und daraus eine stabile Marktstruktur aufbaut.

Im neuen Rohstoff Insider-Video geht es deshalb um die vier Signale, die jetzt besonders wichtig werden: 50 Wochen-Durchschnitt, 200 Tages-Linie, Marktstruktur und 200 Wochen-Durchschnitt. Dass müsst Ihr jetzt wissen.

Video jetzt ansehen: Diese 4 Bitcoin-Signale entscheiden über Bullenmarkt oder Falle

https://www.youtube.com/watch?v=QPh4k47NNBo

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Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung - oder kurz vor dem Fehlsignal?

Die Antwort gibt es im neuen Rohstoff Insider-Video.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Kryptowährungen, Rohstoffe, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind hochvolatil; erhebliche Verluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust sind möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.