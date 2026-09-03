Allein die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben, stabilisiert die Finanzmärkte. Der Ölpreisanstieg verliert an Dynamik, womit das Schreckensszenario der Investoren einer nächsten Welle über 100 Dollar zunächst ausbleibt. Für Zuversicht sorgen zudem besser als erwartete Konjunkturdaten aus China, die sowohl einen anziehenden privaten Konsum als auch einen erneut festeren Arbeitsmarkt signalisieren.

Für die deutsche Wirtschaft ist dies eine wichtige Erkenntnis, da eine hohe Abhängigkeit zur Wirtschaftsentwicklung im Reich der Mitte besteht. Die gestern nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen von Broadcom konnten die Investoren dagegen nicht überzeugen. Die Aktie notiert im frühen europäischen Handel etwas schwächer.

Der heutige Handelstag in Frankfurt dürfte ganz im Zeichen der im Laufe des Tages veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes und Erzeugerpreise sowohl aus Europa als auch den USA stehen. Der DAX könnte sich im Tagesverlauf weiter stabilisieren und sich aus technischer Sicht in einer Handelsspanne zwischen 25 800 und 26 050 Punkten bewegen.

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