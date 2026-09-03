DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JAMAICA, GOV. 07/39 US470160AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
JAMAICA, GOV. 15/28 OJQB US470160CXXX 03.09.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JAMAICA, GOV. 07/39 US470160AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
JAMAICA, GOV. 15/28 OJQB US470160CXXX 03.09.2026 HZE/EOT
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