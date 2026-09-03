Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 03.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
03.09.26 | 08:01
2,690 Euro
-3,76 % -0,105
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6952,77509:35
Dow Jones News
03.09.2026 08:33 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2-

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
03-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 September 2026 

Cairn Homes plc (the "Company") 
 
Transaction in own shares 

The Company announces that on 2 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each 
(the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 

                                Euronext Dublin    London Stock Exchange 
 
Number of ordinary shares purchased              100,000        50,000 
 
Highest price paid (per ordinary share)            EUR2.7900        GBP2.3950 
 
Lowest price paid (per ordinary share)             EUR2.6850        GBP2.3100 
 
Volume weighted average price paid (per ordinary share)    EUR2.7291        GBP2.3425

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,858,818 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details 

Issuer Name       Cairn Homes plc 
 
LEI           635400DPX6WP2KKDOA83 
 
ISIN           IE00BWY4ZF18 
 
Intermediary Name    Goodbody Stockbrokers UC 
 
Intermediary Code    GDBSIE21XXX 
 
Timezone         BST 
 
Currency         EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares   Price per Share (EUR)  Trading venue   Time of transaction   Transaction Reference Number 
 
1,139        2.7300          XDUB       08:03:29        00030978374TRDU0 
 
120         2.7300          XDUB       08:03:29        00030978373TRDU0 
 
1,314        2.7800          XDUB       08:06:23        00030978388TRDU0 
 
1,221        2.7600          XDUB       08:18:29        00030978452TRDU0 
 
637         2.7550          XDUB       08:18:39        00030978455TRDU0 
 
621         2.7550          XDUB       08:18:39        00030978454TRDU0 
 
1,344        2.7600          XDUB       08:30:36        00030978539TRDU0 
 
1,281        2.7650          XDUB       08:48:47        00030978635TRDU0 
 
1,316        2.7600          XDUB       08:48:47        00030978636TRDU0 
 
1,220        2.7750          XDUB       08:56:10        00030978663TRDU0 
 
1,279        2.7900          XDUB       08:57:27        00030978668TRDU0 
 
43          2.7600          XDUB       09:01:33        00030978686TRDU0 
 
1,222        2.7600          XDUB       09:01:33        00030978685TRDU0 
 
1,375        2.7350          XDUB       09:23:58        00030978794TRDU0 
 
1,237        2.7250          XDUB       09:33:28        00030978815TRDU0 
 
1,225        2.7250          XDUB       09:33:28        00030978814TRDU0 
 
618         2.7450          XDUB       09:49:19        00030978842TRDU0 
 
916         2.7450          XDUB       09:49:19        00030978841TRDU0 
 
1,313        2.7450          XDUB       09:59:56        00030978881TRDU0 
 
1,289        2.7450          XDUB       09:59:56        00030978880TRDU0 
 
1,493        2.7350          XDUB       10:00:12        00030978883TRDU0 
 
762         2.7250          XDUB       10:21:37        00030978929TRDU0 
 
488         2.7250          XDUB       10:21:37        00030978928TRDU0 
 
1,239        2.7400          XDUB       10:36:06        00030978975TRDU0 
 
610         2.7400          XDUB       10:44:58        00030979032TRDU0 
 
707         2.7400          XDUB       10:44:58        00030979031TRDU0 
 
2,258        2.7350          XDUB       10:48:00        00030979044TRDU0 
 
1,188        2.7400          XDUB       11:04:59        00030979122TRDU0 
 
1,167        2.7350          XDUB       11:05:01        00030979124TRDU0 
 
190         2.7400          XDUB       11:29:47        00030979177TRDU0 
 
1,012        2.7400          XDUB       11:29:47        00030979176TRDU0 
 
1,236        2.7400          XDUB       11:39:09        00030979189TRDU0 
 
175         2.7400          XDUB       11:39:09        00030979188TRDU0 
 
403         2.7400          XDUB       11:50:17        00030979219TRDU0 
 
776         2.7400          XDUB       11:50:17        00030979218TRDU0 
 
1,458        2.7350          XDUB       11:54:11        00030979223TRDU0 
 
1,278        2.7450          XDUB       12:11:31        00030979246TRDU0 
 
1,261        2.7450          XDUB       12:11:31        00030979245TRDU0 
 
1,325        2.7400          XDUB       12:11:33        00030979249TRDU0 
 
1,278        2.7400          XDUB       12:11:33        00030979248TRDU0 
 
1,199        2.7550          XDUB       12:50:09        00030979329TRDU0 
 
1,229        2.7550          XDUB       12:59:38        00030979335TRDU0 
 
1,244        2.7550          XDUB       12:59:38        00030979334TRDU0 
 
1,166        2.7550          XDUB       13:15:51        00030979357TRDU0 
 
1,242        2.7500          XDUB       13:18:39        00030979369TRDU0 
 
2,456        2.7500          XDUB       13:47:25        00030979423TRDU0 
 
3,783        2.7500          XDUB       13:47:25        00030979422TRDU0 
 
1,405        2.7400          XDUB       13:53:16        00030979429TRDU0 
 
235         2.7400          XDUB       14:01:48        00030979452TRDU0 
 
1,233        2.7400          XDUB       14:12:31        00030979464TRDU0 
 
1,028        2.7350          XDUB       14:14:10        00030979469TRDU0 
 
347         2.7350          XDUB       14:14:10        00030979470TRDU0 
 
491         2.7350          XDUB       14:25:55        00030979483TRDU0 
 
3,672        2.7350          XDUB       14:31:12        00030979508TRDU0 
 
1,181        2.7350          XDUB       14:31:12        00030979506TRDU0 
 
1,209        2.7300          XDUB       14:31:12        00030979509TRDU0 
 
1,261        2.7200          XDUB       14:39:37        00030979558TRDU0 
 
1,349        2.7150          XDUB       14:50:52        00030979705TRDU0 
 
1,247        2.7100          XDUB       14:54:10        00030979742TRDU0 
 
1,224        2.7100          XDUB       14:54:10        00030979741TRDU0 
 
1,206        2.7100          XDUB       14:54:10        00030979740TRDU0 
 
1,361        2.7050          XDUB       15:04:53        00030979790TRDU0 
 
2,684        2.7050          XDUB       15:04:53        00030979789TRDU0 
 
1,262        2.7000          XDUB       15:12:49        00030979813TRDU0 
 
2,523        2.7050          XDUB       15:22:06        00030979883TRDU0 
 
986         2.7050          XDUB       15:22:06        00030979882TRDU0 
 
360         2.7050          XDUB       15:22:06        00030979881TRDU0 
 
1,303        2.7000          XDUB       15:31:45        00030979900TRDU0 
 
1,231        2.7000          XDUB       15:31:45        00030979899TRDU0 
 
1,222        2.6950          XDUB       15:41:47        00030979931TRDU0 
 
1,190        2.6950          XDUB       15:41:47        00030979930TRDU0 
 
549         2.6950          XDUB       15:50:15        00030979962TRDU0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2- 

2,100        2.6950          XDUB       15:50:15        00030979961TRDU0 
 
1,972        2.6900          XDUB       16:00:12        00030980002TRDU0 
 
744         2.6900          XDUB       16:00:12        00030980001TRDU0 
 
1,392        2.6900          XDUB       16:00:12        00030979999TRDU0 
 
1,170        2.6850          XDUB       16:08:27        00030980028TRDU0 
 
1,329        2.6850          XDUB       16:08:27        00030980027TRDU0 
 
1,164        2.6900          XDUB       16:12:18        00030980047TRDU0 
 
37          2.6850          XDUB       16:15:16        00030980060TRDU0 
 
1,289        2.6850          XDUB       16:15:16        00030980061TRDU0 
 
1,221        2.7050          XDUB       16:23:35        00030980144TRDU0 
 
1,264        2.7050          XDUB       16:23:35        00030980143TRDU0 
 
1,206        2.7050          XDUB       16:23:35        00030980142TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares   Price per Share (GBP)  Trading venue   Time of transaction   Transaction Reference Number 
 
793         2.3950          XLON       08:06:23        00030978384TRDU0 
 
191         2.3950          XLON       08:06:23        00030978385TRDU0 
 
178         2.3900          XLON       08:06:23        00030978386TRDU0 
 
793         2.3900          XLON       08:06:23        00030978387TRDU0 
 
1,020        2.3600          XLON       08:18:39        00030978453TRDU0 
 
1,879        2.3500          XLON       09:24:35        00030978798TRDU0 
 
887         2.3500          XLON       10:00:07        00030978882TRDU0 
 
959         2.3450          XLON       10:00:12        00030978884TRDU0 
 
935         2.3400          XLON       10:26:22        00030978943TRDU0 
 
925         2.3550          XLON       10:42:40        00030979026TRDU0 
 
923         2.3500          XLON       10:48:00        00030979043TRDU0 
 
2,025        2.3550          XLON       11:05:00        00030979123TRDU0 
 
1,015        2.3500          XLON       11:05:01        00030979125TRDU0 
 
1,035        2.3500          XLON       11:54:12        00030979224TRDU0 
 
1,000        2.3500          XLON       11:54:12        00030979225TRDU0 
 
1,044        2.3500          XLON       11:54:12        00030979226TRDU0 
 
946         2.3550          XLON       12:11:33        00030979247TRDU0 
 
1,005        2.3650          XLON       12:44:15        00030979321TRDU0 
 
959         2.3650          XLON       12:57:20        00030979331TRDU0 
 
1,047        2.3650          XLON       13:09:33        00030979356TRDU0 
 
1,019        2.3600          XLON       13:19:14        00030979372TRDU0 
 
1,031        2.3600          XLON       13:19:14        00030979373TRDU0 
 
905         2.3600          XLON       13:21:37        00030979377TRDU0 
 
900         2.3600          XLON       13:47:25        00030979424TRDU0 
 
894         2.3600          XLON       13:47:25        00030979425TRDU0 
 
975         2.3600          XLON       13:53:16        00030979428TRDU0 
 
851         2.3550          XLON       14:14:04        00030979465TRDU0 
 
903         2.3550          XLON       14:14:04        00030979466TRDU0 
 
44          2.3550          XLON       14:14:04        00030979467TRDU0 
 
1,044        2.3500          XLON       14:31:12        00030979505TRDU0 
 
901         2.3500          XLON       14:31:12        00030979507TRDU0 
 
959         2.3450          XLON       14:36:07        00030979540TRDU0 
 
1,015        2.3350          XLON       14:50:50        00030979704TRDU0 
 
882         2.3300          XLON       14:54:10        00030979738TRDU0 
 
882         2.3300          XLON       14:54:10        00030979739TRDU0 
 
346         2.3200          XLON       15:00:45        00030979760TRDU0 
 
918         2.3250          XLON       15:04:53        00030979787TRDU0 
 
912         2.3250          XLON       15:04:53        00030979788TRDU0 
 
927         2.3250          XLON       15:20:03        00030979872TRDU0 
 
882         2.3250          XLON       15:22:06        00030979884TRDU0 
 
883         2.3250          XLON       15:22:06        00030979885TRDU0 
 
1,043        2.3200          XLON       15:37:42        00030979921TRDU0 
 
893         2.3150          XLON       15:41:47        00030979928TRDU0 
 
890         2.3150          XLON       15:41:47        00030979929TRDU0 
 
883         2.3150          XLON       15:50:15        00030979963TRDU0 
 
885         2.3150          XLON       15:50:15        00030979964TRDU0 
 
975         2.3100          XLON       16:00:12        00030979998TRDU0 
 
988         2.3100          XLON       16:00:12        00030980000TRDU0 
 
954         2.3100          XLON       16:06:15        00030980025TRDU0 
 
1,078        2.3150          XLON       16:17:25        00030980074TRDU0 
 
2,680        2.3250          XLON       16:21:09        00030980114TRDU0 
 
1,099        2.3250          XLON       16:23:35        00030980141TRDU0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 441906 
EQS News ID:  2392934 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2392934&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.