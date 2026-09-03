Tegernsee (ots) -Björn Hartmann wird neuer Chefredakteur, Oliver Stock Editor-at-Large und Britta Kuschnigg Online-Chefredakteurin / Relaunch mit neuen Ressorts und neuem Design / gemeinsamer Defence-Newsletter mit "The European""Markt und Mittelstand" richtet Redaktion, Ressorts und digitale Angebote neu aus und startet mit der Oktober-Ausgabe einen inhaltlichen und optischen Relaunch. Künftig übernimmt Björn Hartmann die Chefredaktion, Oliver Stock wird Editor-at-Large und verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Ressorts. Britta Kuschnigg leitet die Online-Redaktion und schärft das digitale Profil von "Markt und Mittelstand"."Der deutsche Mittelstand braucht unabhängige, verlässliche Informationen und eine kraftvolle publizistische Stimme. Mit der neuen redaktionellen Struktur und dem Ausbau unserer digitalen Angebote richten wir Markt und Mittelstand noch konsequenter an den Bedürfnissen von Unternehmern, Geschäftsführern und Entscheidern aus", sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP.Künftig gliedert sich das Magazin in sechs Ressorts: Innovation, Markt, Sicherheit, Personal, Know-how und Trend. Meinungsbeiträge und der "Schulterblick", eine Fotostrecke aus dem Mittelstand, ergänzen die Struktur.Neue redaktionelle Führung und neuer AuftrittBjörn Hartmann übernimmt die operative und inhaltliche Leitung der Redaktion. Als bisheriger stellvertretender Chefredakteur hat er "Markt und Mittelstand" über viele Jahre journalistisch maßgeblich mitgestaltet und bringt langjährige Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus mit.Oliver Stock verantwortet als Editor-at-Large die strategische Weiterentwicklung der Ressorts, konzentriert sich auf Interviews, Analysen, Kommentare sowie exklusive Geschichten und berät die Chefredaktion. Der erfahrene Wirtschaftsjournalist war Mitglied der Chefredaktionen des "Handelsblatts" und der "WirtschaftsWoche". Später übernahm er bei der WEIMER MEDIA GROUP mehrere journalistische Leitungsfunktionen, unter anderem als Chefredakteur und Herausgeber von "Business Punk".Parallel treibt Britta Kuschnigg, Chefredakteurin von "Markt und Mittelstand Online", die Weiterentwicklung des digitalen Auftritts voran. Print und Digital sollen künftig einer gemeinsamen, konsequent am Informationsbedarf von Unternehmern ausgerichteten Themenlogik folgen. Art Director Markus Kaspar zeichnet für das neue Design verantwortlich.Neben klassischen publizistischen Formaten veranstaltet die Medienmarke auch live-journalistische Events. So werden unter anderem beim "Markt und Mittelstand SUMMIT" im Rahmen des "Ludwig-Erhard-Gipfels | Tegernsee Summit" sowie beim "FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT" - das nächste Mal am 21. und 22. Oktober 2026 - die wichtigsten Herausforderungen für den Mittelstand sowie mögliche Lösungsansätze auf und abseits der Bühne diskutiert.Die WEIMER MEDIA GROUP dankt dem bisherigen Chefredakteur Thorsten Giersch für sein großes Engagement und seine Arbeit für "Markt und Mittelstand". Die Zusammenarbeit wird in anderen Bereichen fortgesetzt.Defence-Newsletter mit The EuropeanNeu ist auch ein gemeinsamer Defence-Newsletter von "Markt und Mittelstand" und "The European", der Mitte September startet. Die publizistische Verantwortung übernehmen Oliver Stock und Ansgar Graw, Editorial Director der WEIMER MEDIA GROUP und Herausgeber von "The European". Der Newsletter verbindet sicherheits- und verteidigungspolitische Entwicklungen mit ihren wirtschaftlichen Folgen für den Mittelstand. Im Fokus stehen neue Märkte und Lieferketten sowie die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf Investitionen und Unternehmensstrategien.Starke Marktposition und Entscheider-NetzwerkLaut Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2026 stieg die Print-Reichweite von "Markt und Mittelstand" gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent beziehungsweise 6.000 auf 200.000 Entscheider pro Ausgabe. Die Zahl der monatlichen Online-Nutzer wuchs um 1,7 Prozent auf 180.000, die Crossmedia-Monats-Reichweite stieg von 308.000 auf 310.000 Entscheider.Für Werbekunden und Partner bietet "Markt und Mittelstand" mit der neuen Ressortstruktur klar definierte Themenumfelder über alle Kanäle hinweg: Print, Online, Newsletter und Veranstaltungen. "Markt und Mittelstand" ist Teil des Netzwerks der WEIMER MEDIA GROUP und arbeitet eng mit den weiteren Medienmarken des Hauses zusammen. Zum Portfolio gehören unter anderem "The European", "WirtschaftsKurier" und "BÖRSE am Sonntag" sowie live-journalistische Formate. Verlegerin und Geschäftsführerin der WEIMER MEDIA GROUP ist Christiane Goetz-Weimer.Pressekontakt:Presse WEIMER MEDIA GROUPpresse@weimermedia.deOriginal-Content von: WEIMER MEDIA GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106166/6344705