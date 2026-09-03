Berlin (ots) -Factorial, Europas führende KI-Plattform für Workforce Operations, gibt heute die Übernahme des KI-Startup Empion bekannt. Die KI-gestützte Plattform für Talent Assessments wurde von Dr. Annika von Mutius in Berlin gegründet. Mit der Übernahme setzt Factorial seine Expansion in Deutschland fort und führt Assessments für Bewerber und Mitarbeiter als neue Funktion ein, von der Kunden auf der gesamten Plattform profitieren werden.Zur ÜbernahmeEmpion wurde 2021 gegründet und betreut heute verschiedenste deutsche Unternehmen, vom KMU bis zum Großkonzern. Mit KI evaluiert Empion Talente anhand von Faktoren wie kultureller Passung, Fähigkeiten und Persönlichkeit, statt sich auf den bloßen Abgleich von Schlagwörtern in Lebensläufen zu verlassen.CEO und Gründerin Dr. Annika von Mutius ist Vorstandsmitglied des KI-Bundesverbands, Deutschlands größtem KI-Branchenverband, und eine anerkannte Stimme in der öffentlichen Debatte über künstliche Intelligenz. Von Mutius promovierte in Mathematik und arbeitete für ein Robotics Startup im Silicon Valley, bevor sie nach Europa zurückkehrte und 2021 Empion gründete."Wir haben Empion aufgebaut, um Talente ganzheitlich zu verstehen und ihr Potenzial sichtbar zu machen. Der Zusammenschluss mit Factorial macht unsere Forschung und Methodik nun deutlich mehr Unternehmen in Deutschland und Europa zugänglich. Wir haben den Anspruch, mit Factorial zu den führenden KI-Unternehmen Europas zu zählen. Dabei sind Assessments für Bewerber und Mitarbeiter erst der Anfang einer bevorstehenden Workforce-Transformation durch künstliche Intelligenz." sagt Dr. Annika von Mutius, Gründerin und CEO von Empion.Die Übernahme ist ein bedeutender Schritt für Factorials Expansion in Deutschland: Sie erweitert die Produkttiefe und stärkt zugleich die lokale Präsenz und Glaubwürdigkeit des Unternehmens im Markt. Durch die Akquisition kommen mehrere Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR) bei Factorial hinzu, was ein Beleg für die finanzielle Bedeutung des Deals neben seinem strategischen Wert ist.Samuli Sirén, Gründer von Redstone und erster Empion-Investor kommentiert die Übernahme wie folgt: "Empion hat die Art und Weise verändert, wie Arbeitgeber über Recruiting denken. Wir haben von Beginn an an Annikas Vision geglaubt und freuen uns darauf, Empions Expansion in Europa gemeinsam mit Factorial weiterzuverfolgen."Der Schritt schließt eine Lücke im HR-Softwaremarkt. KI-gestützte Talent-Assessments für Recruiting, Performance und Engagement werden häufig über Drittanbieter-Integrationen statt als native Funktionen angeboten. Durch die Integration von Empion führt Factorial Assessments für Bewerber und Mitarbeiter als zentrale, KI-gestützte und einheitliche Funktion der eigenen Plattform ein, und das ohne zusätzliche Insellösungen. Das Angebot umfasst die bereits heute in Empions Plattform enthaltenen Culture-Fit-Assessments sowie neue psychometrische, Motivations-, kognitive und Skill-Assessments."Deutschland ist der wichtigste Markt Europas für Workforce-Technologie. Wir wollen Unternehmen das umfassendste Produkt bieten und arbeiten dafür mit Annika und ihrem Team zusammen, die bereits das Vertrauen deutscher Unternehmen wie Deutsche Telekom, Procter & Gamble oder die Volksbanken genießen. Empion bringt uns zusätzliche Produkttiefe bei KI-gestützten Talent Assessments, die unsere Plattform für alle Kunden stärkt. Nicht nur in Deutschland. Die Übernahme ist ein klares Signal für unseren Anspruch, zu den führenden KI-Unternehmen Europas zu gehören", sagt Jordi Romero, CEO von Factorial.Was die Übernahme für Kunden bedeutetFür bestehende Empion-Kunden ergeben sich durch die Übernahme keine Unterbrechungen bei Produkterlebnis, Verfügbarkeit der Services oder bestehenden Verträgen. Sie erhalten weiterhin dieselben Produkte und den Support, auf den sie sich heute verlassen.Im Laufe der Zeit wird Empion vollständig in Factorial integriert. Kunden erhalten dadurch eine stärker vernetzte Möglichkeit, den gesamten Talent Lifecycle, vom Recruiting über Performance bis hin zu Engagement, an einem Ort zu steuern.Dr. Annika von Mutius wird Teil des Leadership-Teams in Deutschland. Gemeinsam mit dem Empion-Team wechselt sie zu Factorial, während Empions KI-Systeme und Technologien in Factorials Plattform integriert werden.Über FactorialFactorial wurde 2016 in Barcelona gegründet und bietet eine KI-Plattform für Workforce Operations, die mehr als 17.000 Unternehmen in über 90 Ländern dabei unterstützt, ihre Prozesse zu optimieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Nach dem Erreichen des Unicorn-Status im Jahr 2022 schloss Factorial 2026 eine Series-D-Finanzierungsrunde über 150 Millionen US-Dollar ab, die das Unternehmen mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertete und Factorial zu einem der wertvollsten KI-Scale-ups Europas machte. Das Unternehmen expandiert weiter mit dem Ziel, die umfassendste und zugleich einfach zu bedienende Lösung für Unternehmen jeder Größe zu werden.Weitere Informationen unter www.factorialhr.deÜber EmpionEmpion ist ein 2021 gegründetes Berliner HR-Tech-Unternehmen. Mit seiner KI-basierten Matching-Logik bewertet Empion Talente und Unternehmen passgenau. Im Zentrum der Technologie steht die Empion Methode: ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, der Unternehmenskultur quantifiziert und sie mit Werten, Persönlichkeit und Fähigkeiten abgleicht. Empion erhielt Finanzierungen in Höhe von 9 Millionen US-Dollar und arbeitet mit namhaften Kunden wie Procter & Gamble, Siemens Mobility oder Volksbanken zusammen.Weitere Informationen unter www.empion.ioPressekontakt:Stanij Wicaz, Managing Director bei Redgert Commsstanij.wicaz@redgertcomms.comShane Lennon, Global Director of Communications bei Factorialshane.lennon@factorial.coOriginal-Content von: Factorial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143914/6344710