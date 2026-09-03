Mit KI-Tools lassen sich Websites ohne Programmierkenntnisse erstellen. Was verlockend ist, kommt schnell an Grenzen, wie das Praxisbeispiel von Prompt Engineer Susanne Renate Schneider zeigt. Ende August 2026 war die Website von Prompt Engineer Renate Schneider plötzlich zwei Tage lang offline. Der Grund war der geplatzte Meta-Deal des Startups Manus, mit dem sie ihre Website gebaut hatte. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter erklärt sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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