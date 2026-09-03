Berlin (ots) -Vier Folgen zu Anlagensicherheit und Resilienz: Der TÜV-Verband startet mit dem TÜV Reportcast sein erstes Podcast-Format. Die Auftaktstaffel zeigt, warum die Sicherheit technischer Anlagen für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar ist.Zwei mutmaßliche Angriffe auf Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen innerhalb kurzer Zeit rücken die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit technischer Infrastruktur erneut in den Fokus. Die Vorfälle stehen beispielhaft für eine veränderte Bedrohungslage. Welche neuen Risiken damit für technische Anlagen verbunden sind und wie sie frühzeitig erkannt werden können, thematisiert die erste Staffel des TÜV Reportcast. In vier Folgen geht es in dem neuen Podcast des TÜV-Verbands um Prävention und die Rolle unabhängiger Prüfungen. Im Mittelpunkt stehen überwachungsbedürftige Anlagen, für die besondere gesetzliche Sicherheitsanforderungen gelten. "Anlagensicherheit ist kein technisches Nischenthema. Millionen Menschen verlassen sich jeden Tag darauf, dass Aufzüge, Tankstellen oder Druckanlagen zuverlässig funktionieren", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Der jährlich erscheinende Anlagensicherheitsreport wertet die Ergebnisse der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen solcher Anlagen aus. Rund 1,1 Millionen Prüfungen bilden die Grundlage des aktuellen Reports. Er zeigt, wo technische Mängel bestehen und wie sich das Sicherheitsniveau entwickelt. Mit der ersten Staffel des TÜV Reportcast erweitern wir diesen Blick und fragen, was die Anlagensicherheit von morgen bestimmt: Welche neuen Risiken entstehen durch Digitalisierung und veränderte Bedrohungslagen? Und was ist notwendig, damit technische Anlagen auch künftig verlässlich funktionieren?"Mehr als Zahlen: Reporte und Studien im GesprächDen Ausgangspunkt des Podcast-Formats bilden die Reporte und Studien des Verbands. Sie liefern Daten und Analysen zu technischer Sicherheit und neuen Technologien und zeigen, wo politischer oder regulatorischer Handlungsbedarf besteht. In der ersten Staffel knüpft der TÜV Reportcast daran an und spricht mit Fachleuten darüber, was im Ernstfall über die Wirksamkeit von Schutzmechanismen entscheidet und wie sich verhindern lässt, dass aus einzelnen Schwachstellen ernsthafte Gefahren entstehen. "Nicht alles, was hinter einem Prüfergebnis oder einer politischen Forderung steckt, lässt sich in einer kurzen Meldung erzählen", sagt Bühler. "Im Gespräch können wir nachhaken, Zusammenhänge herstellen und an konkreten Beispielen erklären, warum ein Thema für den Alltag der Menschen relevant ist. Der Podcast gibt uns dafür mehr Raum."Vier Folgen: Vom Aufzug bis zum ExplosionsschutzZum Staffelauftakt spricht Dr. Joachim Bühler über neue Bedrohungen und die Frage, warum Prävention für die Sicherheit technischer Anlagen immer wichtiger wird. Die weiteren Folgen gehen dorthin, wo sich Sicherheit in der Praxis bewähren muss: zu Aufzügen, Druckanlagen und explosionsgefährdeten Bereichen wie Tankstellen, Flugfeldbetankungsanlagen oder Gasfüllanlagen. Was passiert, wenn ein Aufzug stecken bleibt? Wie lassen sich die enormen Kräfte in Druckanlagen sicher beherrschen? Und was verhindert, dass brennbare Stoffe an einer Tankstelle zur Explosionsgefahr werden? Antworten darauf geben André Siegl, Referent für Aufzüge, Maschinen und Gebäudetechnik, und Dr. Hermann Dinkler, Referent für Druck- und Rohrleitungsanlagen sowie Brand- und Explosionsschutz beim TÜV-Verband. Sie zeigen, welche Schutzmechanismen im Ernstfall greifen, auf welche Schwachstellen Prüfer stoßen und wie Digitalisierung und Vernetzung den sicheren Betrieb verändern.Alle vier Folgen der ersten Staffel des TÜV Reportcast sind ab sofort auf der Website des TÜV-Verbands und bei Spotify, Apple Podcasts sowie YouTube Music abrufbar.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Falk SoukupReferent Presse und digitale KommunikationTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-325, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6344724