Maverick Silicon und Light Street Capital leiten gemeinsam die Finanzierungsrunde mit Beteiligung von NVIDIA, um die Expansion in neue Märkte und die kommerzielle Einführung von iPronics voranzutreiben

VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein Pionier im Bereich Optical-Circuit-Switching-Technologien auf Basis von Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, die gemeinsam von Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet wird. NVIDIA beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Zu den neuen und bestehenden Investoren zählen unter anderem Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners, Build Collective und Criteria Venture Tech. Mit der heutigen Serie-B-Finanzierungsrunde steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177 Millionen US-Dollar.

"Die Unterstützung von Maverick Silicon, Light Street Capital und NVIDIA stärkt unsere Vision, iPronics zu einem führenden Anbieter im Bereich der optischen Netzwerke zu entwickeln", sagt Christian Dupont, CEO von iPronics. "Mit dieser Investition können wir die Kommerzialisierung unserer Technologie deutlich beschleunigen, die von unseren Kunden benötigte Skalierung bereitstellen und damit eine breite Einführung vorantreiben. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Rechenzentren ihre GPUs mit maximaler Auslastung betreiben können, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen."

Die Einführung von Optical Circuit Switching (OCS) in KI-Rechenzentrumsnetzwerken nimmt deutlich an Fahrt auf und erstreckt sich auf eine Vielzahl von Konnektivitätsanwendungen. Mit dem Wachstum von KI-Clustern steigen auch die Anforderungen an die Skalierung von Netzwerken. Dadurch beschleunigt sich der Übergang von Kupfer- zu optischen Verbindungen und es entsteht ein Bedarf an einer neuen Generation hochdichter skalierbarer Switching-Lösungen. Auf Basis von Siliziumphotonik hat iPronics eine kompakte, speziell für diesen Zweck entwickelte OCS-Plattform entwickelt, die auf die Konnektivitätsanforderungen von KI-Infrastrukturen zugeschnitten ist. Damit können Hyperscaler ihre KI-Kapazitäten erweitern und gleichzeitig Kosten, Energieverbrauch und Komplexität kontrollieren.

"Das explosionsartige Wachstum von KI-Workloads hat die traditionelle Netzwerkinfrastruktur an ihre Grenzen in Bezug auf Energieverbrauch und Bandbreite gebracht. Dadurch wird Optical Circuit Switching wichtiger denn je", sagt Manish Muthal, Senior Managing Director bei Maverick Silicon. "Wir sind stolz darauf, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten und mit dem iPronics-Team zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine kommerziellen Implementierungen weltweit ausweitet."

Muthal wird Mitglied des Verwaltungsrats von iPronics, ebenso wie Geoffrey Tate, Berater bei Light Street Capital. Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Technologieführung, zunächst als Senior VP für Mikroprozessoren bei AMD. Außerdem war er Gründungs-CEO von Rambus, führte das Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt und brachte es an die Börse. Zuletzt war er Mitgründer und CEO von Flex Logix, einem Unternehmen für Hardware zur Beschleunigung von KI-Inferenz, das von Analog Devices übernommen wurde. Tate ist Mitglied des Verwaltungsrats von Ayar Labs.

"Light Street freut sich, diese Serie-B-Finanzierungsrunde mitzugestalten", sagt Shef Osborn, Partner bei Light Street Capital. "Wir sind überzeugt, dass iPronics den skalierbarsten und kosteneffizientesten Ansatz für Solid-State-Optical-Switching auf der Interconnect-Ebene bietet - eine entscheidende Voraussetzung, um den Bedarf an KI-Rechenleistung im kommenden Jahrzehnt zu decken."

Darüber hinaus wird Young Sohn von Catalight Capital, das einen eigenen, auf KI-Infrastrukturen fokussierten Fonds verwaltet, Berater des Unternehmens. Sohn, Gründungsmitglied von Catalight Capital, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleiter und Siliziumphotonik sowie beim Aufbau und der Skalierung globaler Technologieplattformen. Zuvor war er President und Chief Strategy Officer von Samsung sowie CEO von Inphi. Außerdem gehört er den Verwaltungsräten von Arm und Cadence Design Systems an.

"Die KI-Infrastruktur der nächsten Generation wird eine dynamischere, konsequent auf optische Technologien ausgerichtete Netzwerkarchitektur erfordern", sagt Sohn. "Der Ansatz von iPronics für programmierbares optisches Switching kann Rechenzentren dabei unterstützen, ihre Leistung zu skalieren und gleichzeitig Energieverbrauch und Kosten zu steuern. Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen auf seinem Weg zur beschleunigten Kommerzialisierung zu unterstützen."

Das Unternehmen wird die Mittel nutzen, um seine Geschäftstätigkeit deutlich auszuweiten, die kommerzielle Einführung zu beschleunigen und der wachsenden Marktnachfrage nach seiner iPronics Optical Networking Engine (ONE) - einem für KI entwickelten, rackmontierten optischen Switch - gerecht zu werden. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs stellt iPronics ONE eine programmierbare optische Ebene bereit, über die KI-Cluster ihre Konnektivität für Trainings- und Inferenz-Workloads in Echtzeit neu konfigurieren können.

"Diese Serie-B-Finanzierungsrunde ist ein Beleg für die konsequente Umsetzungskraft unseres Teams", sagt Dr. Daniel Pérez-López, Gründer und CTO von iPronics. "Gemeinsam mit unseren erstklassigen Partnern zeigen wir erfolgreich, dass wir diese Technologie für KI-Infrastrukturen in großem Maßstab entwickeln und implementieren können."

Um seine Präsenz in den USA auszubauen, hat iPronics ein Büro in Santa Clara, Kalifornien, eröffnet und stellt aktiv neue Mitarbeitende ein, um seine Produktstrategie, Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich KI-Infrastruktur weiter zu stärken. Eine Liste der offenen Stellen finden Sie unter: https://ipronics.com/careers/ .

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching (OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.



iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und andere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com .



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ipronics@voxuspr.com