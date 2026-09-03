Berlin (ots) -Internationale Auktionen erzielen regelmäßig Rekordpreise für Oldtimer, Luxusuhren und Kunstwerke. Doch was bestimmt ihren Wert - und woran erkennt man echte Sachwerte als Investment? Millionen Deutsche besitzen bereits Sammlerstücke, betrachten sie jedoch meist nicht als Teil ihres Vermögens. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass sich einzelne Sammlerbereiche zunehmend auseinanderentwickeln und Sachwertanlagen längst weit mehr sind als ein Nischenmarkt für Liebhaber. Timeless Investments, Europas führende Plattform für Sachwertinvestments, erläutert anhand internationaler Marktanalysen, warum sich der Blick auf diese Anlageklasse derzeit grundlegend verändert.Während Aktien, Immobilien oder Gold selbstverständlich als Vermögenswerte gelten, fristen viele Raritäten in deutschen Haushalten noch immer ein Dasein als vermeintliches Hobby. Dabei schlummern in Kellern, Garagen und Vitrinen erhebliche Werte, von Luxusuhren über Oldtimer bis hin zu Kunstwerken. Internationale Marktanalysen zeigen, dass einzelne Sammelsegmente zunehmend unterschiedliche Dynamiken aufweisen und Alternativen zu klassischen Kapitalanlagen immer stärker als eigenständige Anlageklasse wahrgenommen werden. Der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII), der die Entwicklung von zehn Sammlerkategorien bündelt, verzeichnete im vergangenen Jahr zwar ein Minus von 2,7 Prozent. Hinter diesem Gesamtwert verbargen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Teilmärkten. Uhren legten innerhalb von zwölf Monaten um 44,8 Prozent zu, Münzen um 37,6 Prozent und Oldtimer um 22,0 Prozent. Dagegen entwickelten sich Kunst (-1,6 Prozent), Wein (-0,2 Prozent) und Farbdiamanten (-2,4 Prozent) schwächer. "Wer ausschließlich auf Gesamtindizes blickt, übersieht die eigentliche Entwicklung. Sachwertanlagen bestehen heute aus vielen Teilmärkten, die sich sehr unterschiedlich entwickeln. Deshalb gewinnt die gezielte Auswahl einzelner Segmente zunehmend an Bedeutung", betont Malte Häusler, CEO und Co-Founder von Timeless Investments.Mercedes und Botero zeigen die wachsende SelektivitätDer Oldtimermarkt bestätigt diesen Trend. Der HAGI Top Index legte in den ersten acht Monaten des Jahres um 4,32 Prozent zu. Besonders deutlich fiel die Erholung bei Porsche aus: Der entsprechende Markenindex gewann 2025 bislang 19,65 Prozent, nachdem er im Vorjahr noch 11,38 Prozent verloren hatte. Gleichzeitig erzielte ein Mercedes-Benz W196 Grand Prix von 1954 bei RM Sotheby's rund 51 Millionen Euro und wurde damit zum zweitteuersten jemals versteigerten Fahrzeug. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kunstmarkt. Das weltweite Auktionsvolumen der Häuser Christie's, Sotheby's und Phillips sank seit seinem Höchststand Anfang 2023 von rund 14 auf acht Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig entwickelten sich ausgewählte Künstler deutlich gegen den Trend. "Werke von Fernando Botero erzielten nach seinem Tod innerhalb von zwölf Monaten Auktionserlöse von mehr als 45 Millionen US-Dollar. Die surrealistische Künstlerin Remedios Varo setzte im Mai 2025 mit 6,2 Millionen US-Dollar einen neuen Auktionsrekord und unterstreicht damit das Renditepotenzial ausgewählter Künstler", führt Häusler aus.Vom Hobby zur VermögensanlageWie hoch der Gesamtwert privater Liebhaberstücke in Deutschland tatsächlich ist, lässt sich bislang nicht beziffern. Anders als bei Immobilien oder Wertpapieren existiert für Uhren, Oldtimer oder Kunstwerke in Privatbesitz keine systematische Erfassung. Internationale Analysen deuten jedoch darauf hin, dass sich in privaten Sammlungen erhebliche Vermögenswerte befinden. "Viele dieser Werte bleiben bislang außerhalb der klassischen Kapitalbetrachtung. Ziel ist es, den Zugang zu dieser Anlageklasse zu erleichtern, die bislang vor allem vermögenden Privatanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten war", präzisiert Häusler abschließend.Über Timeless InvestmentsTimeless Investments ist Europas führende Plattform für tokenisierte Investments in seltene Sammlerstücke. Sie ermöglicht privaten Anlegern den fraktionierten Zugang zu kuratierten Assets wie Luxusuhren, Oldtimern, Kunstwerken, Whisky und limitierten Sneakern. Investments sind bereits ab 50 Euro pro Anteil möglich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018 von Malte Häusler, Andreas Joebges und Jan Karnath, die Plattform Timeless wurde im Februar 2021 gelauncht. Bislang hat Timeless Investment über 950 Sammlerstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 45 Millionen Euro tokenisiert. Das Unternehmen wird von Investoren wie EQT Ventures, Porsche Ventures, C3 EOS VC Fund und LA ROCA Capital unterstützt. Weitere Informationen unter https://www.timeless.investments/en.Quellenhinweis: Die Marktdaten basieren auf dem Knight Frank Luxury Investment Index (Luxury Investment Index - Madrid Special, Autumn 2025). Weitere Daten stammen von Art Market Research, Fancy Color Research Foundation, HAGI, Rare Whisky 101 und Liv-ex.Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Vermögensanlagen dar. Investitionen in Sachwerte und tokenisierte Vermögenswerte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.Pressekontakt:Denitsa TuparovaSenior ConsultantFullstop Public Relations GmbHLiselotte-Hermann-Straße 11+4917921707362d.tuparova@fullstoppr.comOriginal-Content von: Timeless Investments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183255/40000144