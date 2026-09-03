Bei Tungsten West hat sich die Story in wenigen Wochen ziemlich verändert. Die Finanzierung für den Neustart der Hemerdon-Mine steht, die britische Regierung steigt selbst als Aktionär ein und erste Konzentrate wurden bereits produziert. Nach der starken Rally der vergangenen Monate ist damit zwar einiges eingepreist. Analysten sehen vom aktuellen Niveau aus trotzdem noch ordentlich Luft nach oben. Britische Regierung steigt mit Millionen ein Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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