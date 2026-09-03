Bei Volkswagen will die Aktie einfach nicht richtig vom Fleck kommen. Gestern ging es wieder -3,76% nach unten, heute bewegt sich der Kurs um 74 €. Damit steckt die Aktie weiter in der engen Seitwärtsphase der vergangenen Wochen. Gleichzeitig wird es hinter den Kulissen unruhiger, bei Volkswagen steht ein großer Umbau zur Diskussion. Raus aus dem Euro Stoxx 50 - und neuer Ärger im Konzern Für den gestrigen Rücksetzer gab es erst einmal einen ziemlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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