Viele Innovationen auf der IFA galten als Zukunftstrend - doch manche verschwanden schnell wieder. Welche Technik sich nicht durchsetzte und warum. Es gab Zeiten, da saßen Familien mit klobigen Plastikbrillen auf der Couch, starrten auf flackernde Bildschirme und redeten sich ein, das sei jetzt der große Fortschritt. Schließlich war 3D-Fernsehen doch die ganz heiße Nummer auf der IFA in den Jahren 2009 und 2010. Doch so schnell der Trend ausgerufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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