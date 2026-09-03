BÖRSE AKTUELL: Was Sie heute Morgen wissen müssen (3. September 2026)

In unserem aktuellen Marktbericht zur Börse fassen wir die globalen Finanzmärkte zusammen. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten zeigten sich die US-Indizes und die asiatischen Märkte wieder erholt. In diesen Börsen News erfahren Sie alles zu den Entwicklungen an den Aktien-, Devisen- und Kryptomärkten.

Geopolitik: US-Iran-Konflikt und Lage im Nahen Osten

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleibt im Fokus der Anleger, wenngleich widersprüchliche Signale aus Washington kommen. Während US-Präsident Donald Trump privat über ein Ende der Feindseligkeiten nachdenkt, verlängert das Pentagon die Truppenrotationen im Nahen Osten schrittweise bis 2027. In der Nacht griff der Iran eine US-Basis in Kuwait an, deren Luftabwehr die feindlichen Drohnen und Raketen jedoch erfolgreich abfangen konnte. Randnotiz des Konflikts: Der US-Präsident äußerte den Wunsch, die strategisch wichtige Straße von Hormus nach sich selbst zu benennen.

Konjunktur - Zinsen: Anleiherenditen und Notenbanken im Blick

Das US-Militär eskortierte erfolgreich 40 Schiffe mit insgesamt 18 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus. Dies brachte die Frachtströme wieder nahe an das Vorkriegsniveau und milderte die Sorgen vor einer Versorgungsblockade deutlich ab.

Gleichzeitig verarbeiteten Investoren den jüngsten Ausverkauf an den Anleihemärkten, der die US-Anleiherenditen auf Mehrjahreshöchststände getrieben hatte. Ausführungen von John Williams (New York Fed) sorgten für Beruhigung: Er betonte, dass höhere Renditen Ausdruck einer starken Wirtschaft und keiner systemischen Störung seien. Parallel dazu lieferte die Bank of Japan (BOJ) restriktivere Signale und stärkte die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September....

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