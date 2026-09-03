München (ots) -Warum bleiben Menschen in Beziehungen, die sie längst unglücklich machen? Weshalb sagen wir Ja, obwohl wir Nein meinen? Und warum glauben wir nach jeder Diät ernsthaft, die Waage sei kaputt?Mit dem Buch "Die Kunst, sich nichts vorzumachen" (https://amzlink.to/az0bs53yAiW0V) nehmen der Multi-Aufsichtsrat und Interim Manager Ulvi Aydin und Vincent Aydin, Vertriebsleiter in Software Scale-Ups, genau diese Denkfehler ins Visier. Ab heute stehen sie Journalistinnen und Journalisten als Gesprächspartner für die Psychologie unseres Alltags, bessere Entscheidungen und den Umgang mit Krisen zur Verfügung.Ulvi und Vincent Aydin schreiben über die Titanic, Apollo 13, gescheiterte Beziehungen, peinliche Meetings und die kleinen Ausreden, mit denen wir uns täglich selbst belügen. Ihre Botschaft ist befreiend klar: Die meisten Probleme entstehen, weil unser Gehirn vorhersehbare Denkfehler produziert.Direkt aus dem Leben gegriffenDie Autoren wissen, wovon sie sprechen. Als international agierender Interim Manager und Aufsichtsrat verantwortete Ulvi Aydin schon Abertausende Mitarbeiter sowie milliardenschwere Budgets. Entscheidungen unter Druck, Krisenmanagement und menschliches Verhalten gehörten zu seinem Alltag, lange bevor sie Stoff für ein Buch wurden. Heute verbindet er diese Erfahrung mit Erkenntnissen aus Psychologie und Verhaltensökonomie und übersetzt komplexe Wissenschaft in Geschichten, die ebenso unterhalten wie zum Nachdenken anregen.Entstanden ist das Buch gemeinsam mit Vincent Aydin. Während Ulvi die Erfahrungen aus Wirtschaft, Führung und Alltag einbringt, sorgt Vincent dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich, modern und pointiert erzählt werden. Gemeinsam verfolgen sie ein klares Ziel: Psychologie und Unternehmenserfahrung aus dem Hörsaal und dem Office holen und dorthin bringen, wo sie hingehören - mitten ins Leben. Denn eines macht Ulvi Aydin von der ersten bis zur letzten Seite deutlich: Das Leben interessiert sich herzlich wenig für unsere guten Absichten. Ergebnisse lügen nicht, unser Gehirn dagegen manchmal schon.Ulvi und Vincent Aydin stehen für Interviews, Hintergrundgespräche sowie TV-, Radio- und Podcast-Formate gerne zur Verfügung und sprechen über die größten Denkfehler unseres Alltags, Krisenkompetenz, Entscheidungen, Führung und die Psychologie menschlichen Verhaltens.Das Buch ist ab sofort bei Amazon bestellbar:BUCH BESTELLEN (https://amzlink.to/az0bs53yAiW0V)Interessierte Journalisten erhalten auf Anfrage ein kostenloses Rezensionsexemplar.Die AutorenUlvi Aydin, Jahrgang 1960, ist preisgekrönter Interim Manager, Beirat, Aufsichtsrat, Unternehmens- und Unternehmer-Entwickler und Buchautor. Als international agierender Interim-CEO und -CSO, Beirat und Aufsichtsrat unterstützt er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei Marken- und Marktentwicklung, Neupositionierung, Restrukturierung und Vertriebsexzellenz. Über seine Erfahrung schreibt er in diversen Wirtschaftsmedien (u. a. WirtschaftsWoche, Harvard Business Manager, Manager Magazin) und Sachbüchern. Mehr Infos: www.aycon.bizVincent Aydin baut Vertriebsorganisationen, die Umsatz systematisch skalieren. Seine Stärke liegt in der Verbindung aus strategischer Führung und operativer Umsetzung: Er hat Unternehmen durch Go-to-Market-Transformationen geführt, Vertriebsorganisationen von Grund auf aufgebaut und Post-Merger-Integrationen geleitet. Seine Erfahrung reicht dabei von Start-ups und Scale-ups über die Digital-Unit eines Konzerns bis hin zu einer Private Equity geführten Beteiligung eines Mittelständlers, stets im B2B-SaaS- und datengetriebenen Umfeld. Aktuell verantwortet er als Head of Sales den Vertrieb bei einem Softwareunternehmen in München. Parallel berät er als Chief Commercial Officer der AYCON GmbH zu Go-to-Market-Strategien, Vertriebsstrukturen und KI-gestützter Effizienzsteigerung.Pressekontakt:Benjamin WulffPressereferentpresse@aycon.bizAYCON Management Consulting GmbHOriginal-Content von: AYCON Management Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183250/6344751