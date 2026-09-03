Attraktive Versorgung, echte Fürsorge: bAV easyInvest von AXA als Schlüssel für zusätzliche Arbeitgeberattraktivität - verbindet Sicherheit mit Rendite und macht Firmenkundenberatung einfach und flexibel. Der deutsche Arbeitsmarkt ist derzeit von starken Gegensätzen geprägt: Während in einigen Branchen Arbeitsplätze abgebaut werden, suchen andere Unternehmen weiterhin dringend qualifizierte Mitarbeitende. Rund eine Millionen Stellen sind aktuell unbesetzt, und im Durchschnitt dauert es 161 Tage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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