Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG



03.09.2026 / 09:21 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.09.2026 Kursziel: 147,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback CEWE: Fokussierung und globale Expansion greifen ineinander - Investmentcase bekräftigt



Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Sirka Hintze den Investmentcase der CEWE Group vor. Der Auftritt untermauerte die wesentlichen Bausteine der Equity Story und bestätigte unsere positive Sicht auf den Titel. Die Kombination aus einem margenstarken Kernsegment, konsequenter Portfolio-Fokussierung und dem gezielten Einstieg in neue Märkte stärkt u.E. das fundamentale Profil nachhaltig.



Kerngeschäft Fotofinishing wächst stetig weiter: Der fortgeführte Konzernumsatz stieg in H1 um 3,6% yoy auf 298,0 Mio. EUR, wobei sich die Dynamik in Q2 auf +6,0% yoy auf 143,9 Mio. EUR beschleunigte. Getragen wurde die Entwicklung erneut vom margenstarken Kernsegment Fotofinishing (+4,4% yoy auf 284,1 Mio. EUR) bei einer auf 1.076 Mio. Stück gestiegenen Zahl verarbeiteter Fotos (+3,3% yoy). Die CFO hob dabei die hohe Kundenbindung hervor, die sich in einem auf 66,7 verbesserten Net Promoter Score spiegelt (Vorjahr: 66,1). Die Reichweite des Omnichannel-Modells über mehr als 16 Tsd. belieferte Handelsgeschäfte und über 25 Tsd. Fotostationen in 21 Ländern bleibt u.E. ein wesentlicher struktureller Wettbewerbsvorteil. Die Jahresprognose von 780 bis 810 Mio. EUR Umsatz und 85 bis 91 Mio. EUR EBIT wurde vollumfänglich bekräftigt.



KODAK MOMENTS öffnet außereuropäische Märkte: Breiten Raum nahm die angekündigte Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions ein, die CEWE bei einem Enterprise Value von rund 88 Mio. EUR und einer erwarteten Kaufpreiszahlung von rund 72 Mio. EUR erwirbt. Das Zielobjekt erwirtschaftet mit rund 500 Mitarbeitern etwa 200 Mio. EUR Umsatz und bedient 16 Tsd. Verkaufsstellen sowie 37 Tsd. vernetzte Fotostationen mit jährlich 1,5 Mrd. Retail-Prints. Damit erschließt CEWE mit den USA, Kanada, Mexiko und Australien erstmals Absatzmärkte außerhalb Europas. Der Vollzug wird vorbehaltlich behördlicher Freigaben in sechs bis zwölf Monaten erwartet; ab 2027 stellt das Management für das erworbene Geschäft eine mittlere einstellige EBIT-Marge in Aussicht, die durch Synergien sukzessive steigen soll.



Fokussierung schafft finanziellen Spielraum: Parallel wurde der Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks an Cimpress zum 2. Juli 2026 vollzogen. Auf Pro-forma-Basis hätte die EBIT-Marge 2025 rund 1 PP und der ROCE rund 2 PP höher gelegen, sodass die Fokussierung unmittelbar auf die Kennzahlenqualität durchschlägt. Der Entkonsolidierungsgewinn im mittleren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich fällt im dritten Quartal an. Die Eigenkapitalquote kletterte per 30. Juni auf 71,2%. Die CFO verwies zudem auf die 17. Dividendenerhöhung in Folge auf 3,00 EUR, die durch laufende Aktienrückkäufe ergänzt wird.



Fazit: Der HIT-Auftritt zeigt ein Unternehmen, das unmittebar davor steht, den Umbau zum fokussierten internationalen Fotofinishing-Anbieter erfolgreich abzuschließen. Durch die strategische Neuausrichtung und den Wegfall margenschwächerer Aktivitäten dürfte die Profitabilität (EBIT-Marge & ROCE) nachhaltig auf ein höheres Niveau gehoben werden. Treiber unserer Kaufempfehlung sind das solide organische Wachstum im Kernsegment, das erhebliche Synergie- und Skalierungspotenzial aus der KODAK MOMENTS-Integration sowie die weiterhin attraktive Bewertung (EV/EBITDA 2027e: 4,4x). Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 147,00 EUR.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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