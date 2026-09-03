EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
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Porsche Vertrieb ordnet sich neu: Engere Verzahnung zwischen Regionen und Zentrale angestrebt
Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG passt im Zuge der Neustrukturierung des Ressorts Vertrieb und Marketing die internationale Vertriebsorganisation an. Ziel ist es, die Märkte noch stärker in die Verantwortung zu nehmen, die Umsetzungskraft weltweit zu erhöhen und die Verzahnung zwischen den Regionen und der Zentrale weiter zu verbessern.
Künftig wird die Zahl der Vertriebsregionen von fünf auf vier reduziert. Der Heimatmarkt Deutschland wird künftig Teil der Region Europa sein. Robert Ader, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH, übernimmt zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Funktion des "Regional Lead Europe" und verantwortet damit die übergreifende Steuerung der europäischen Märkte.
Auch in Nord-, Mittel- und Südamerika werden die Verantwortlichkeiten gebündelt. Die Region "Americas" wird künftig unter der Leitung von Timo Resch, President und CEO von Porsche Cars North America, geführt. Die Vertriebsregion China bleibt unverändert bestehen, unter der Leitung von Alexander Pollich. Die Region Übersee- und Wachstumsmärkte wird ebenfalls neu aufgestellt: Mathias Busse, CEO von Porsche Korea Ltd., übernimmt zusätzlich zu seiner heutigen Funktion den Regional Lead für die Region Overseas. Der Fokus liegt dabei auf den wachstumsrelevanten Märkten im Mittleren Osten sowie im asiatischen Raum. Vor seiner Zeit in Korea war Busse in verschieden Funktionen für Porsche sowie Volkswagen tätig.
Mit der Neuaufstellung verbunden ist die Auflösung der bisherigen zentralen Hauptabteilungen Region Europa sowie Region Übersee- und Wachstumsmärkte. Dadurch werden Schnittstellen reduziert und die Verantwortung näher an die Märkte gerückt. Die neue Struktur soll zum 1. Oktober 2026 in Kraft treten.
"Unsere Märkte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Porsche. Mit der neuen Struktur stärken wir die Eigenverantwortung der Regionen, beschleunigen Entscheidungen und schaffen die Voraussetzungen, um unsere Strategie weltweit noch konsequenter umzusetzen", sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.
Mit der Neuaufstellung gehen mehrere personelle Veränderungen einher:
"Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die die Weiterentwicklung unserer Vertriebsorganisation mit großem Engagement, hoher Professionalität und viel Flexibilität unterstützen. Die Bereitschaft, neue Verantwortungen zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten, ist eine wichtige Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs", sagt Matthias Becker. "Gleichzeitig danke ich Dr. Jens Puttfarcken für seinen langjährigen Einsatz für Porsche und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute."
Weitere Informationen und Fotomaterial stehen im Porsche Newsroom zur Verfügung: newsroom.porsche.com
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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|529900EWEX125AULXI58
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