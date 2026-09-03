Wiesbaden (ots) -Innovative Gesundheitsprävention für Senior:innen bietet die Kultur-Onlineplattform Die Gute Stunde mit ihrer Veranstaltungsreihe "Taiso am Morgen - gemeinsam mit Kultur & Bewegung in den Tag". Ab August läuft das kostenfreie Format dreimal die Woche und ermöglicht Interessenten eine Morgenroutine aus einfacher japanischer Morgengymnastik begleitet von kulturellen Impulsen für den Tag.Die sanften, rhythmischen Bewegungen von Taiso können im Stehen, Sitzen oder Liegen ausgeführt werden und verbessern Mobilität, Gleichgewicht und Wohlbefinden. Das Gymnastikprogramm wird von Fitness- und Pilatestrainerin Natalie Peine angeleitet. Es wird ergänzt durch kurze literarische Impulse im "Espressoformat" - mal poetisch, mal humorvoll, immer inspirierend. Sie stammen von der Schauspielerin Charlotta Bjelfvenstam und dem Autor und Comedian Felix Römer.Die Einheiten finden jeweils montags, mittwochs und freitags von 8 bis 8:15 Uhr statt und werden live per Zoom übertragen. Das interaktive Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, die schwungvoll in den Tag starten wollen, egal ob zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung. Das Format macht gute Laune und wirkt stärkend für Körper und Geist. Darüber hinaus fördert es die Selbstwirksamkeit und Teilhabe von Senior:innen und hilft gegen Einsamkeit.Um teilzunehmen, benötigen Interessierte ein internetfähiges Endgerät (Handy, Computer, Tablet etc.) und müssen sich auf der Website oder dem Newsletter der Guten Stunde anmelden unter: www.diegutestunde.org. Dort gibt es bei Bedarf auch eine detaillierte technische Anleitung. Zudem hilft die Initiative bei der Vermittlung von digitalen Begleiter:innen, die bei technischen Fragen unterstützen. Interessierte können eine E-Mail schreiben an gutestunde@humaq.org.Das Frühsportprogramm Taiso am Morgen wird in diesem Jahr vom Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation mit Mitteln in Höhe von rund 17.000 Euro gefördert."Das Projekt 'Taiso am Morgen' steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der digitale Teilhabe, Bewegung, mentale Gesundheit und Gemeinschaft vereint. Es zeigt, dass digitale Kompetenzen ein wesentlicher Schlüssel zu mehr Lebensqualität sein können. Mit dem Online-Live-Format wird älteren Menschen ein Zugang zu Routinen, Gemeinschaft und einem aktiven, gesunden Leben eröffnet", sagte Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus.Über die Gute StundeDie Gute Stunde ist eine gemeinnützige, bereits mehrfach ausgezeichnete Initiative der Wiesbadener humaQ gGmbH. Seit 2021 organisiert sie digitale Live-Kulturveranstaltungen für ältere Menschen mit dem Ziel, ihre kulturelle und digitale Teilhabe zu stärken. Die Veranstaltungen sind interaktiv, einfach zugänglich und kostenfrei. Ermöglicht werden sie durch Fördergelder, Spenden und ehrenamtliches Engagement.Pressekontakt:Dorothea Lemmed.lemme@humaq.org0151-5916 5653www.diegutestunde.orgOriginal-Content von: humaQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169756/6344752