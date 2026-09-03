Berlin (ots) -Bereits zum 15. Mal lädt die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. zur Veranstaltungsreihe Forum Wohnungslüftung ein. Die digitale Fachveranstaltung findet am 24. November 2026 von 09:00 bis 13:00 Uhr statt. Unter der Überschrift "Praxisblick: Die besten Lüftungslösungen vor Ort" steht in diesem Jahr die praktische Umsetzung moderner Lüftungskonzepte im Mittelpunkt der Veranstaltung.Seit 2009 ist das Forum Wohnungslüftung eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Energieberaterinnen und -beratern, dem Handwerk sowie der Industrie. Ziel ist es, technische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und Best-Practice-Beispiele zusammenzubringen und den Wissenstransfer in der Branche zu fördern. Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten erhalten können für die Teilnahme Fortbildungspunkte erhalten.Im Rahmen der digitalen Veranstaltung geben hochkarätige Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis Einblicke in aktuelle Handlungsfelder rund um das Thema Wohnungslüftung und darüber hinaus. Folgende Themenhighlights und damit verbundene Fragestellungen stehen in diesem Jahr im Fokus:- Branchen-Update Wohnungslüftung: Marktsituation und Rechts- bzw. Förderrahmen 2026/2027- Blick in aktuelle Erhebungen: Daten über die Innenraumluftqualität in Haushalten und das Bewusstsein für Wohngesundheit- Best Practice: Projektberichte mit Tipps und Tricks, u. a. für die Planung/Installation dezentral-stetiger Lüftungssysteme; neue Ansätze für die bedarfsgerechte Lüftung im Neubau sowie Monitoringergebnisse einer Wohnanlage mit Wärmerückgewinnung- Gastbeitrag aus der Schweiz: Alfred Freitag, Präsident Schweizerischer Verein Luft- und Wasserhygiene, spricht über Wege zu besseren Wohngesundheit und Energieeffizienz.Die Veranstaltung wird von der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. organisiert und findet in Kooperation mit dem Umweltbundesamt statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht es zur Anmeldung und zum aktuellen Programm: 15. Forum Wohnungslüftung (https://www.forum-wohnungslueftung.de/)Pressekontakt:Pressekontakt:HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.Reinhardtstraße 3210117 BerlinAnsprechpartnerin:Marlen Sunnyi Bohne, Fachgebietsleiterinbohne@hea.deOriginal-Content von: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177285/6344766