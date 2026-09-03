Neunkirchen (Siegerland) (ots) -Gute Nachrichten für Vereine, die ihre Bewerbung für den Ehrenamtspreis "MeinVerein des Jahres 2026" noch nicht einreichen konnten: WISO MeinVerein verlängert die Bewerbungsfrist bis zum 10. September 2026.Den Ausschlag für die Verlängerung gaben zahlreiche Rückmeldungen aus der Vereinswelt. Viele Verantwortliche hatten sich in den vergangenen Tagen an WISO MeinVerein gewandt und um zusätzliche Zeit gebeten. Die bisherige Bewerbungsphase fiel mitten in die Sommer- und Ferienzeit - eine besondere Herausforderung für Organisationen, deren Arbeit zu großen Teilen von Menschen getragen wird, die sich ehrenamtlich und in ihrer Freizeit engagieren. Denn eine gute Bewerbung braucht Zeit: Projekte müssen beschrieben, Erfolge zusammengetragen und häufig mehrere Beteiligte eingebunden werden. Gleichzeitig findet Vereinsarbeit neben Beruf, Familie und vielen weiteren Verpflichtungen statt."Die vielen Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass es zahlreiche Vereine gibt, die gerne teilnehmen möchten, denen in den vergangenen Wochen aber schlicht die nötige Zeit gefehlt hat. Wenn wenige zusätzliche Tage dazu beitragen, dass noch mehr großartige Vereinsprojekte eine Chance auf Sichtbarkeit und finanzielle Unterstützung bekommen, dann möchten wir diese Möglichkeit geben", sagt Nora Hiesch, verantwortlich für WISO MeinVerein bei Buhl.Preisgelder können Vereinen neue Möglichkeiten eröffnenMit "MeinVerein des Jahres" möchte WISO MeinVerein besonderes ehrenamtliches Engagement sichtbar machen und Vereinen zugleich ganz konkrete Unterstützung bieten.Auf die Gewinnervereine warten Geldpreise von bis zu 10.000 Euro pro Verein. Mittel, die vor Ort viel bewegen können: Sie können neue Projekte ermöglichen, notwendige Anschaffungen finanzieren, bestehende Angebote ausbauen oder Engagierte im Vereinsalltag entlasten.Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Vereinen, die nicht zu den Hauptpreisträgern gehören, fünfmal 500 Euro verlost. Damit hat jeder teilnehmende Verein die Chance auf einen Geldpreis."Gerade im Ehrenamt können auch vergleichsweise überschaubare Beträge einen echten Unterschied machen. Aus finanzieller Unterstützung entstehen neue Angebote, Begegnungsräume oder Möglichkeiten für Menschen, die es ohne den Verein vielleicht nicht gäbe. Deshalb möchten wir möglichst vielen Vereinen die Chance geben, ihre Arbeit zu zeigen und Unterstützung für ihre nächsten Schritte zu erhalten", so Hiesch.Bereits mehr als 3.000 Vereine haben sich für "MeinVerein des Jahres 2026" beworben. Ihre Projekte zeigen die große Bandbreite bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland - von Sport und Kultur über Soziales und Bildung bis hin zu Umwelt- und Klimaschutz.Noch bis 10. September kostenlos bewerbenVereine haben nun bis einschließlich 10. September 2026 Zeit, ihre Bewerbung für "MeinVerein des Jahres 2026" einzureichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer in den vergangenen Wochen nicht die nötige Zeit gefunden hat, erhält damit noch einmal die Gelegenheit, sein Engagement sichtbar zu machen und sich die Chance auf finanzielle Unterstützung zu sichern.Weitere Informationen und Bewerbung unter: www.meinverein.de/mvdjÜber WISO MeinVereinWISO MeinVerein unterstützt Vereine bei der Digitalisierung ihrer täglichen Vereinsarbeit. Die Software bündelt zentrale Aufgaben wie Mitgliederverwaltung, Finanzen, Kommunikation und Organisation und hilft damit, administrative Prozesse zu vereinfachen und mehr Zeit für das eigentliche Vereinsleben zu schaffen. Neben der Software unterstützt WISO MeinVerein Vereine in ganz Deutschland kostenlos und praxisnah mit dem MeinVerein Magazin sowie dem jährlichen Ehrenamtspreis MeinVerein des Jahres.Pressekontakt:Nora HieschTel.: +49 2735 776 416E-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.de/mvdjOriginal-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6344765