München/Düsseldorf (ots) -Das Finale des bundesweiten Wettbewerbs findet am Samstag, den 5. September (10 bis 16 Uhr) auf der Messe CARAVAN SALON in Düsseldorf statt (Freigelände vor Halle 10). Bei regionalen Vorentscheiden in ganz Deutschland haben sich 12 Wohnmobil-Fans für die Endrunde qualifiziert und müssen in mehreren Fahrdisziplinen sowie bei Spezialaufgaben ihre Camping-Fähigkeiten unter Beweis stellen.Im Vordergrund steht beim ADAC Camper des Jahres neben Spaß wieder die Verkehrssicherheit. Auf das Siegerpaar wartet als Hauptpreis eine 14-tägige Campingreise durch Nordamerika inkl. Flug im Wert von mehr als 8000 Euro. Der zweite Platz erhält einen Gutschein für sieben Übernachtungen auf einem KNAUS-Campingplatz und der Drittplatzierte darf sich über ein verlängertes Wochenende (drei Nächte) auf einem KNAUS-Campingplatz freuen. Beide Aufenthalte sind über PiNCAMP buchbar. Im vergangenen Jahr sicherte sich Sascha Beckel aus Heidesee (Brandenburg) den Titel "ADAC Camper des Jahres".Das sind die Finalistinnen und Finalisten beim "ADAC Camper des Jahres 2026":- Markus Steens (Gronau, Nordrhein-Westfalen)- Jürgen Ambrosius (Schwarzenbek, Hamburg)- Lena Junge (wohnhaft in Stuhr, vertritt Bremen)- Diana Seidl (wohnhaft in München, vertritt Baden-Württemberg)- Christoph Michaut (Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern)- Andreas Jeß (Barmstedt, Schleswig-Holstein)- Stefan Eifler (Hillscheid, Rheinland-Pfalz)- Michael Kuhlmann (Stuhr, Niedersachsen)- Sascha Beckel (Heidesee, Berlin-Brandenburg)- Christian Schneider (Weimar, Hessen)- Alessandro Kirchner (Krauthausen, Thüringen)- Jens Jaschke (Bayreuth, Bayern)Medienvertreter können das "Finale zum ADAC Camper des Jahres 2026" auf der Camping-Messe Caravan Salon in Düsseldorf medial begleiten, geben Sie uns bitte bis spätestens 4. September per Mail an aktuell@adac.de Bescheid.Zudem akkreditieren Sie sich bitte unter folgendem Link für die Messe CARAVAN SALON: https://www.caravan-salon.de/de/Media_News/Presse/PresseservicesWenn Sie vorab Kontakt zu den Teilnehmerinnen/Teilnehmern aufnehmen möchten, melden Sie sich gerne bei uns.Hintergrund CARAVAN SALON: Auf dem 65. CARAVAN SALON präsentieren mehr als 800 nationale und internationale Aussteller in 15 Hallen und auf dem Freigelände der Düsseldorfer Messe vom 28. August bis 6. September Neuheiten aus der Campingwelt. Der ADAC ist in Halle 5 vertreten. Dort stehen die Experten des Clubs beratend zu allen Themen rund um den Campingurlaub und -Technik sowie zu Camping-/Stellplätzen, Wohnmobilvermietung, Versicherungen und Mitgliedschaften zur Verfügung. Das Finale des Wettbewerbs "ADAC Camper des Jahres" findet am Samstag, den 5. September (10 bis 16 Uhr) auf dem Freigelände vor Halle 10 statt.ADAC Mitglieder können im Ticket-Shop der Messe Düsseldorf ermäßigte Eintrittskarten kaufen: Das Wochenend-Tagesticket kostet 18 statt 20 Euro, montags bis freitags zahlen Mitglieder 16 statt 18 Euro. Am Preview Day für Fachbesucher und Medienvertreter (28. August) zahlen ADAC Mitglieder für die Tages-Eintrittskarte 35 statt 39 Euro. Zum CARAVAN SALON 2025 kamen rund 270.000 Campingfans aus 80 Ländern.Mehr Informationen zur Messe CARAVAN SALON (Programm, Anreise, Geländeplan...) finden Sie hier: www.caravan-salon.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6344773