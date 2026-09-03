Leer (ots) -Gut gedämmte Wohnhäuser haben den Blick auf Kaminöfen verändert. Gefragt sind heute Feuerstätten, die den Wohnraum prägen und ihre Wärme gleichmäßig über viele Stunden abgeben. Der deutsche Ofenhersteller LEDA verbindet beides im Speicherofen SANNA. Hinter seiner markanten Rillenstruktur verbirgt sich ein massiver Speicherkern aus Guss und Schamotte.Die ausdrucksstarke Gestaltung und die hohe Speicherkapazität haben denselben Ursprung: Gusseisen. Seit mehr als 150 Jahren verarbeitet LEDA diesen Werkstoff im ostfriesischen Leer. Die einzelnen Bauteile werden aus flüssigem, rotglühendem Eisen gegossen. So entsteht die charakteristische Rillenstruktur, feinste Konturen und ausdrucksstarke Formen. Gleichzeitig bildet Gusseisen die Grundlage für den massiven Speicherkern des Ofens.Langanhaltende StrahlungswärmeDer rund 470 Kilogramm schwere Ofen mit Speicherkern nimmt einen großen Teil der Energie des Feuers auf und gibt sie nach dem Erlöschen der Flammen langsam wieder an den Raum ab. Bereits rund 4 Kilogramm Holz - das sind etwa fünf Scheite - sorgen für über neun Stunden angenehme Strahlungswärme. Dadurch eignet sich der SANNA besonders für gut gedämmte Wohnhäuser mit geringem Heizbedarf.Brillante Farben mit TiefenwirkungTrotz seines massiven Speicherkerns benötigt er nur wenig Stellfläche. Mit einer Höhe von 168 Zentimetern und einer Grundfläche von lediglich 50 × 50 Zentimetern verbindet der SANNA eine kompakte Bauweise mit großzügiger Feuersicht. Erhältlich ist er in mattschwarz lackiert sowie in Weiß oder Petrolblau emailliert. Die Emaille wird bei rund 800 Grad dauerhaft mit dem Gusseisen verschmolzen. Das Ergebnis sind brillante Farben, ein tiefer, lebendiger Glanz und eine besonders widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche.Optional lässt er sich mit der elektronischen Abbrandsteuerung LEDATRONIC ausstatten. Diese passt die Luftzufuhr kontinuierlich an die jeweilige Verbrennungsphase an. Auf Wunsch kann ein Katalysator ergänzt werden, der die Emissionen zusätzlich reduziert. Weitere Informationen und Innovationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6344781