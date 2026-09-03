Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Gemengelage für Renten und Aktien bleibt schwierig, so die Analysten der Helaba.So gebe es kaum Anzeichen einer Entspannung der Lage im Nahen Osten und mithin würden die Energiepreise erhöht bleiben oder weiter steigen. Inflations- und Zinssorgen würden auf den Marktsegmenten lasten, insbesondere weil neben den Energiepreisen auch die langfristige Finanzierbarkeit von Staatsschulden thematisiert werde. Neue Impulstiefs von Bund-Future und DAX seien gestern die Folge gewesen. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und Europa trügen darüber hinaus ihren Teil zur Eintrübung der Laune bei. Dies sei möglicherweise auch bei Euroinvestoren der Fall, denn die Gemeinschaftswährung sei ebenfalls unter Druck gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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