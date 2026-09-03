Köln (ots) -Schon eine moderate Verkürzung der Schlafdauer kann sich nach wenigen Wochen auf Körpergewicht und Alltagsaktivität auswirken. Regelmäßig ausreichend Schlaf unterstützt daher nicht nur die Erholung, sondern auch einen gesunden Lebensstil.Wer zu wenig schläft, fühlt sich häufig müde, unkonzentriert und weniger leistungsfähig. Doch Schlafmangel kann möglicherweise auch den Stoffwechsel und das Körpergewicht beeinflussen. Dieser Zusammenhang wird bereits seit Längerem untersucht und ist auch weiterhin Gegenstand der aktuellen Forschung.Ein Blick in die Forschung*Eine aktuelle Untersuchung hat sich nun die Auswirkungen moderater Schlafverkürzungen angesehen, die nicht im Schlaflabor, sondern im normalen Umfeld der Teilnehmenden herbeigeführt wurden. Bereits sechs Wochen mit rund 1,5 Stunden weniger Schlaf pro Nacht gingen bei Erwachsenen mit einer messbaren Gewichtszunahme und mehr sitzender Zeit im Alltag einher.*Weniger Schlaf - mehr Gewicht*Für die im Juli 2026 im Annals of Internal Medicine veröffentlichte Analyse* wurden die Daten zweier experimenteller Studien zusammen ausgewertet. Insgesamt nahmen 95 Erwachsene mit einem erhöhten kardiometabolischen Risiko und einem durchschnittlichem Body-Mass-Index von 25,6 kg/m2 teil, die normalerweise mindestens sieben Stunden pro Nacht schliefen. Es wurden randomisiert zwei Gruppen gebildet: Entweder war sechs Wochen lang die normale persönliche Schlafdauer erlaubt oder es wurde die individuelle normale Schlafdauer um etwa 1,5 Stunden gekürzt. Anschließend tauschten die Teilnehmer die Gruppen und schliefen wieder normal oder nun verkürzt.*Im Vergleich zur Phase mit ausreichender Schlafdauer nahmen die Teilnehmenden während der Schlafverkürzung durchschnittlich 0,45 Kilogramm zu (in einer statistischen Spanne von 0,33 kg bis 0,57 kg), der Taillenumfang stieg leicht um im Mittel 0,52 Zentimeter (zwischen 0,25 cm und 0,79 cm). Gleichzeitig verbrachten die Teilnehmenden in dieser Zeit mehr Zeit im Sitzen (plus 17 Minuten/Tag; ältere Männer und Frauen nach der Menopause sogar bis zu 30 Minuten/Tag). Die beobachteten Effekte waren moderat und die Studiendauer möglicherweise zu kurz, um Veränderungen der Körperzusammensetzung zuverlässig abzubilden. Dennoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine über mehrere Wochen anhaltende Schlafverkürzung das Gewichtsmanagement und das Bewegungsverhalten ungünstig beeinflussen kann.*Schlaf, Hormone und AppetitWie genau Schlaf und Körpergewicht zusammenhängen, ist noch nicht vollständig geklärt. Schlaf beeinflusst unter anderem die innere Uhr, Stressreaktionen und verschiedene Stoffwechselprozesse. Auch das Zusammenspiel mit Hormonen, die Hunger und Sättigungsgefühl regulieren, wird diskutiert. Dazu gehört Ghrelin, das häufig als "Heißhungerhormon" bezeichnet wird und den Appetit anregt. Gleichzeitig sinkt bei Schlafmangel der Spiegel des Sättigungshormons Leptin. Dieses Zusammenspiel führt dazu, dass man unter Schlafmangel ein stärkeres Hungergefühl hat und unter Umständen mehr isst - was langfristig eine Gewichtszunahme begünstigen kann.Darüber hinaus können Schlafmangel und Müdigkeit das Essverhalten und den Alltag weiter beeinflussen - etwa durch häufigere Lust auf energiereiche Snacks oder weniger Bewegung. Wie stark diese Faktoren zum Körpergewicht beitragen, ist dabei von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Schlaf ist somit als ein möglicher Einflussfaktor auf das Körpergewicht zu verstehen, der mit weiteren Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Stress und genetischen Voraussetzungen zusammenspielt.Schlaf verdient AufmerksamkeitAusreichender und erholsamer Schlaf ist eine wichtige Grundlage für Wohlbefinden, geistige Leistungsfähigkeit und körperliche Gesundheit. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus, Tageslicht-Exposition und körperliche Aktivität am Tag können die innere Uhr unterstützen. Hilfreich sind außerdem:- ein kühles, ruhiges und abgedunkeltes Schlafzimmer,- weniger Smartphone-, Tablet- und Fernsehnutzung vor dem Schlafengehen,- Kaffee, Energydrinks und andere koffeinhaltige Getränke nicht mehr am späten Nachmittag oder Abend oder- ein ruhiges Abendritual, etwa Lesen, Musik oder Entspannungsübungen.Solche Gewohnheiten schaffen gute Voraussetzungen für die Nachtruhe.Guter Schlaf im Fokus [1-3]OYONO NACHT INTENS unterstützt zwar nicht beim Gewichtsmanagement, aber das Nahrungsergänzungsmittel kann einen Beitrag für den Schlaf liefern: Die 3-Phasen-Tablette kombiniert Melatonin mit Pflanzenextrakten aus Ashwagandha, Baldrian und Lavendel. Die Rezeptur adressiert drei verschiedene Aspekte der Nachtruhe [1-3].Schneller einschlafen [1]- Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen- Ashwagandha unterstützt das EinschlafenErmöglicht durchschlafen [2]- Baldrian unterstützt das DurchschlafenUnterstützt erholsamen Schlaf [3]- Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei- Lavendel unterstützt die Erholung und trägt zu einem besseren Schlaf beiWeitere Informationen finden Sie unter www.oyono.de sowie auf Instagram: www.instagram.com/oyono_deÜber OYONO:OYONO ist besonders für seine innovativen 3-Phasen-Tabletten bekannt. Sie kombinieren verschiedene ausgewählte Pflanzenextrakte mit dem körpereigenen Stoff Melatonin. Die Inhaltsstoffe der Nahrungsergänzungsmittel unterstützen je nach Produkt bestimmte Aspekte des Schlafs. Zum Beispiel unterstützt OYONO NACHT INTENS das Ein- und Durchschlafen sowie einen erholsamen Schlaf. [1-3]Über die Klosterfrau Group:Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.400 Mitarbeitern an 17 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.Hinweise:Keine gemeinsame Darstellung von OYONO und den Themen Gewichtsabnahme, Diäten, Kalorien, Fettverbrennung oder "Abnehmen im Schlaf". Kein direkter Produktbezug aus der Studie.OYONO NACHT INTENS1 Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin eingenommen wird. Ashwagandha unterstützt das Einschlafen.2 Baldrian unterstützt das Durchschlafen.3 Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Lavendel unterstützt die Erholung und trägt zu einem besseren Schlaf bei.Referenz*Faris M. Zuraikat, Samantha E. Scaccia, Justin A. Cochran, et al. Prolonged Short Sleep and Its Effect on Body Weight and Composition: A Pooled Analysis of Randomized Trials. Ann Intern Med. [Epub 7 July 2026]. doi:10.7326/ANNALS-25-01660Pressekontakt:Pressebüro Klosterfrau Health CareE-Mail: klosterfrau@signumbrands.designum | brands GmbH, Im Mediapark 6 C, 50670 KölnOriginal-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37700/6344790