Köln (ots) -Friendventure, 360vier, Webmatch, Halbstark, adfriends und inboundfriends bündeln ihre Kräfte in einer neuen inhabergeführten Digitalagenturgruppe. Zum Start vereint die Gruppe mehr als 150 Mitarbeitende an sechs Standorten. Weitere Spezialagenturen sollen folgen.Mit mehr als 150 Mitarbeitenden, sechs Standorten und über 15 Millionen Euro gemeinsamem Umsatz startet die Friends Digital Groupals neue inhabergeführte Digitalagenturgruppe. Unter ihrem Dach schließen sich die sechs spezialisierten Agenturen Friendventure, 360vier, Webmatch (https://webmatch.de/de-de/), Halbstark (https://www.halbstark.de/), adfriends und inboundfriends zusammen. Die Gruppe ist von Beginn an auf weiteres Wachstum ausgelegt und führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit weiteren Spezialagenturen.Initiator der Friends Digital Group ist Julian Hansmann, Gründer von Friendventure. Die 2012 gegründete Digitalagentur ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Im BVDW-Internetagentur-Ranking 2026 weist Friendventure 8,838 Millionen Euro Honorarumsatz, 86 Mitarbeitende und ein Wachstum von 25,3 Prozent aus und belegt damit Platz drei unter den wachstumsstärksten Agenturen mit mehr als 2,5 Millionen Euro Honorarumsatz.Mit der Friends Digital Group folgt nun der nächste unternehmerische Schritt: Statt eine einzelne Full-Service-Agentur immer breiter aufzustellen, entsteht eine Gruppe eigenständiger Spezialagenturen, die ihre Marken und operative Verantwortung behalten, gleichzeitig aber gemeinsame Strukturen und die Größe einer Gruppe nutzen.Inhabergeführt wachsen, Eigenständigkeit bewahrenAnders als viele Konsolidierungsmodelle im Agenturmarkt wird die Friends Digital Group ohne Finanzinvestor aufgebaut und bleibt inhabergeführt. Die beteiligten Unternehmer bleiben operativ an Bord. Die einzelnen Agenturen behalten ihre Marken und Spezialisierungen, während Vertrieb, Marketing und Shared Services wie Finance, IT und HR gemeinsam organisiert werden können.Für größere Mandate bündelt die Gruppe ihre Kompetenzen in Strategie, Experience, Technologie, KI, E-Commerce und Growth. Eine Lead-Agentur übernimmt dabei die zentrale Steuerung. Kunden erhalten so Zugriff auf unterschiedliche Spezialisten, ohne mehrere Dienstleister selbst koordinieren zu müssen."Wir haben mit Friendventure erlebt, wie stark eine klare Spezialisierung und unternehmerische Eigenständigkeit Wachstum ermöglichen können. Mit der Friends Digital Group übertragen wir diesen Gedanken jetzt auf eine größere Plattform", sagt Julian Hansmann, Gründer von Friendventure und Initiator der Friends Digital Group. "Wir wollen erfolgreiche Agenturunternehmer zusammenbringen, ohne ihnen ihre Identität zu nehmen. Sie bleiben Unternehmer, gewinnen aber gemeinsam an Größe, Kompetenzen und Marktzugang. Und wir haben dieGruppe bewusst soaufgebaut, dass sie weiter wachsen kann."Spezialisierung in einem sich verändernden AgenturmarktDer Zusammenschluss erfolgt in einer Phase, in der sich das Agenturgeschäft grundlegend verändert. KI automatisiert zunehmend standardisierbare Leistungen und verändert Prozesse, Geschäftsmodelle und die Erwartungen von Kunden. Die Friends Digital Group setzt deshalb bewusst auf spezialisierte Agenturen mit tiefem Fachwissen statt auf ein generalistisches Full-Service-Modell.Die sechs Gründungsagenturen decken unterschiedliche Bereiche der digitalen Wertschöpfung ab:- Friendventure: AI-ready Websites, digitale Plattformen und CMS- 360vier: digitale Plattformen und KI-basierte Lösungen- Webmatch: E-Commerce-Technologien und Data- Halbstark: Brand Commerce und Shopify- adfriends: Social Media und Performance Marketing- inboundfriends: B2B Growth mit Schwerpunkt HubSpotWeitere Agenturen sollen folgenMit den sechs Gründungsagenturen ist der Aufbau der Friends Digital Group nicht abgeschlossen. Die Gruppe führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit weiteren Spezialagenturen und will gezielt weiter wachsen.Im Fokus stehen etablierte, unternehmerisch geführte Agenturen mit einer klaren Spezialisierung, die ihre Eigenständigkeit bewahren und gleichzeitig die Möglichkeiten einer größeren gemeinsamen Plattform nutzen wollen.Über die Friends Digital GroupDie Friends Digital Group ist eine inhabergeführte Digitalagenturgruppe mit mehr als 150 Mitarbeitenden an sechs Standorten in Köln, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg. Zur Gruppe gehören Friendventure, 360vier, Webmatch, Halbstark, adfriends und inboundfriends. Die spezialisierten Agenturen bleiben als eigenständige Marken bestehen und bündeln ihre Kompetenzen für Kunden aus Mittelstand und Enterprise. Zu den Kunden der Agenturen zählen unter anderem REWE, ADAC, Toyota, AIDA, Enervie und Polo Motorrad. Die Friends Digital Group ist auf weiteres Wachstum und die Aufnahme zusätzlicher spezialisierter Agenturen ausgerichtet. Die Gruppe wurde 2026 von Julian Hansmann initiiert und ist aus der unternehmerischen Entwicklung von Friendventure hervorgegangen. Weitere Informationen: www.friendsdigitalgroup.comPressekontakt:Petra Rulsch PR | Strategic Communications+pr@petra-rulsch.com+49 160 944 944 23Original-Content von: Friends Digital Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183257/6344789