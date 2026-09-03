Berlin (ots) -Die digitale Gesundheitsplattform DoktorABC (https://www.doktorabc.com/de) erweitert ihr Angebot zur ärztlich begleiteten Gewichtsabnahme um eine weitere orale Therapieoption. Die Verordnung erfolgt dabei immer nach individueller Prüfung durch in Deutschland approbierte Ärzte. Das Angebot richtet sich an Selbstzahler und wird in einem digital unterstützten Verfahren mit digitaler Anamnese, ärztlicher Prüfung sowie einer strukturierten Begleitung umgesetzt.Der Hintergrund ist ein anhaltend hoher Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten für Übergewicht und Adipositas. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts waren zuletzt 53,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland von Übergewicht einschließlich Adipositas betroffen. Bei 19 Prozent lag eine Adipositas vor. Neuere Auswertungen des RKI zeigen zudem, dass der Anteil der Erwachsenen mit Adipositas zwischen 2003 und 2023 von 12,2 auf 19,7 Prozent gestiegen ist.EU-Zulassung erweitert therapeutische MöglichkeitenMit der Zulassung einer oralen Therapieoption zur Gewichtskontrolle steht Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbezogenen Begleiterkrankung eine weitere Darreichungsform zur Verfügung. Die Europäische Arzneimittel-Agentur empfahl die Erweiterung der bestehenden Zulassung im Mai 2026. Die Europäische Kommission erteilte die entsprechende Zulassung im Juli 2026. Damit ist erstmals eine orale Therapie zur Gewichtskontrolle in der Europäischen Union zugelassen.Die orale Therapieoption ist für Erwachsene mit einem BMI von mindestens 30 kg/m² vorgesehen. Bei einem BMI von 27 bis unter 30 kg/m² ist eine Behandlung möglich, wenn zusätzlich mindestens eine gewichtsbezogene Begleiterkrankung wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder obstruktive Schlafapnoe vorliegt."Wir werden sicherstellen, dass die neu zugelassene Formulierung ab dem ersten Tag ihrer Verfügbarkeit, wie von der Europäischen Kommission genehmigt, in unsere bestehenden medizinischen Beurteilungs- und Nachsorgeprozesse integriert wird. Ein unabhängiger, EU-zertifizierter Arzt beurteilt den Patienten und entscheidet, ob ein Medikament individuell geeignet ist", sagte David Barnan, Chief Operating Officer von DoktorABC.Orale Therapie: Wenn die Darreichungsform den Zugang beeinflusstDie Einführung einer oralen Darreichungsform kann große praktische Bedeutung für die Versorgung haben. Für manche Menschen stellt die regelmäßige Injektion eine Hürde dar. Eine Therapie als Tablette kann vor allem für Patienten passend sein, die eine orale Anwendung bevorzugen.Welche Behandlungsform geeignet ist, hängt jedoch auch von den individuellen medizinischen Voraussetzungen und den persönlichen Umständen ab. Entscheidend ist, welche Option sich im jeweiligen Fall medizinisch am besten eignet und sich dauerhaft in den Alltag integrieren lässt.Die notwendige medizinische BegleitungEine medikamentöse Behandlung von Übergewicht und Adipositas sollte nicht als Lifestyle-Angebot betrachtet werden. Sie ist Teil eines umfassenden Behandlungskonzepts, zu dem auch Ernährung, Bewegung und die Berücksichtigung individueller gesundheitlicher Risiken gehören. Die zugelassene orale Therapieoption wird deshalb in Kombination mit einer kalorienreduzierten Ernährung und erhöhter körperlicher Aktivität eingesetzt.Die ärztliche Prüfung dient dazu, die Voraussetzungen für eine Behandlung zu beurteilen, mögliche Begleiterkrankungen und Gegenanzeigen zu berücksichtigen und die geeignete Therapie festzulegen.Digitale Versorgung erleichtert den Weg zur BehandlungDoktorABC setzt bei der ärztlich begleiteten Gewichtsreduktion auf ein digital unterstütztes Verfahren. Patienten können ihre medizinischen Angaben online übermitteln. Diese Informationen werden anschließend von einem Arzt geprüft, der sich gegebenenfalls direkt an den Patienten wendet, falls weitere Informationen benötigt werden, bevor er die geeigneten nächsten Behandlungsschritte festlegt.Das soll den Zugang zu einer medizinisch begleiteten Behandlung erleichtern.Über DoktorABCDoktorABC ist ein digitaler Arzt- und Apothekenservice, der medizinische Beratung und die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln unterstützt und mehr als eine Million Patienten in über 40 Bereichen der Gesundheit und des Lebensstils betreut. Je nach medizinischer Fragestellung können Patientinnen und Patienten ihre Anamnese online übermitteln und eine ärztliche Einschätzung erhalten. Eine Verordnung erfolgt ausschließlich nach individueller medizinischer Prüfung.Pressekontakt:David Barnan, COOE-Mail: support@doktorabc.comInternet: https://www.doktorabc.com/deTelefon: +49 800 103 0508Original-Content von: Sky Marketing Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157436/6344802