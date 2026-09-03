Berlin (ots) -Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI), Hans-Werner Borries, hat am Donnerstag im rbb24 Inforadio von einer neuen Dimension der Bedrohung gesprochen, der sich die Infrastrukturbetreiber in Deutschland gegenübersehen: "So lange zumindest ein Anfangsverdacht für fremdstaatlich gelenkte Sabotage besteht, sind wir in der Phase einer vorhybriden Kriegsführung (...)".Der Schutz der Infrastruktur sei nicht mehr einfach, "so dass sich die Unternehmen fragen müssen: Müssen wir mehr in diesen Bereich investieren?" Grundsätzlich und theoretisch sei das möglich, erklärte Borries: "Es gibt die technischen Maßnahmen, aber ich gehe davon aus, die würden für die Unternehmen eine Vervier- bis Versechsfachung der Kosten bedeuten." Das könnten die Firmen nicht stemmen, betonte Borries.Trotzdem sei ein verstärkter Schutz unabdingbar: "Wir brauchen eine Überprüfung aller kritischen Infrastrukturen darauf hin, ob die derzeitigen Sicherheitsmaßnahmen für derartige Bedrohungen ausgerüstet sind, und da stellen wir fest: Das ist gar nicht der Fall."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6344800