Emittent / Herausgeber: Börse Hannover
/ Schlagwort(e): Markteinführung
PRESSEMITTEILUNG
Renommierte Emittenten
Zu den ersten Emittenten, die strukturierte Wertpapiere auf unterschiedlichste Basiswerte an der European Investor Exchange listen lassen, gehören bereits mehrere renommierte Bankhäuser wie Bank Vontobel Europe AG, HSBC Continental Europe S.A., Morgan Stanley Europe SE, Société Générale S.A. und in Kürze auch BNP Paribas S.A.. Die European Investor Exchange steht dem Anschluss weiterer Emittenten offen gegenüber.
Sicherheit und Transparenz im börslichen Handel
Der Handel findet an der European Investor Exchange unter Aufsicht der Handelsüberwachung der Börse Hannover statt und bietet damit Anlegern ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit. "Mit der Einführung von strukturierten Wertpapieren wächst das Handelsspektrum der European Investor Exchange und kommt den steigenden Ansprüchen der Anleger nach, die mit zunehmender Erfahrung auch Handelsstrategien nach persönlichen Markterwartungen ausrichten möchten", erklärt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG.
Die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange ist eine gemeinsame Initiative der Börse Hannover und Scalable Capital. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von Privatinvestoren in Europa zugeschnitten.
Weitere Informationen unter: www.european-investor-exchange.com/de
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.