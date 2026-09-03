München (ots) -In wenigen Tagen startet die finale Staffel von "Babylon Berlin". Schon heute führt das Hörspiel "Haus Vaterland" Gereon Rath und Charlotte Ritter auf eine neue Spur: Die neue Staffel der "Babylon Berlin"-Hörspielserie "Haus Vaterland" verbindet Volker Kutschers Romane "Die Akte Vaterland" und "Märzgefallene" zu einem eigenständigen, mitreißenden und atmosphärischen Krimi für die Ohren im Berlin der 1930er-Jahre. Ein prominentes Sprecherensemble und die Musik des WDR Funkhausorchesters lassen das Berlin der 1930er-Jahre akustisch lebendig werden.Von Berlin in die masurischen MooreBerlin 1932/33: Die Weimarer Republik steht am Abgrund. Politische Radikalisierung, wirtschaftliche Unsicherheit und Gewalt nehmen zu. Inmitten der aufgeheizten Atmosphäre ermittelt Gereon Rath weiter: Ein rätselhafter Todesfall im Vergnügungstempel "Haus Vaterland" führt den Kommissar von Berlin bis in die masurischen Moore - hinein in eine düstere Mordserie.Auch Charlotte Ritter muss sich neuen Herausforderungen stellen. Als Mitglied der weiblichen Kriminalpolizei kehrt sie aus Paris nach Berlin zurück und wird dort als verdeckte Ermittlerin im "Haus Vaterland" eingesetzt. Sie gerät tief in die Verstrickungen des Falls, während die politische Lage eskaliert: Der Einfluss der Nationalsozialisten wächst, die staatliche Ordnung zerfällt, und die dringend benötigte Hilfe ihres (endlich) Verlobten Gereon Rath kratzt am Rande der Legalität.Sprecherinnen und Sprecher: Ole Lagerpusch, Alice Dwyer, Peter Nottmeier, Fabian Busch, Denis Moschitto, Benito Bause, Sebastian Urzendowsky, Anna-Maria Arkona, Anna Böttcher, Magdalena Monatasser, Roman Knizka u. v. a.Musik: Verena Guido und das WDR FunkhausorchesterBearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin QuabeckRegie: Benjamin QuabeckProduktion: ARD 2026Die neue Staffel der Hörspielserie "Haus Vaterland" ist ab 3. September 2026 in ARD Sounds verfügbar.Noch mehr "Babylon Berlin"Neben der Hörspielserie "Haus Vaterland" gibt es zur finalen fünften Staffel der Serie "Babylon Berlin" mit insgesamt acht Folgen (ab 10. September 2026 in der ARD Mediathek und ab 19. September im Ersten) noch mehr zu entdecken: Ein exklusives Making-of in der ARD Mediathek gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie, der Dokumentarfilm "Babylon Berlin. Die Doku" von Christian Jakob erweckt das Berlin der damaligen Zeit mit Archivmaterial und aufwändigen Animationen zum Leben. Und mit dem Adventure Game "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin-Story", entwickelt vom SWR X Lab gemeinsam mit Achim von Borries, lässt sich der "Babylon Berlin"-Kosmos auch spielerisch erleben.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6344806